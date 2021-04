Online-Angebote zum „Tag der Erde“

Mudau/Amorbach. Die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung unterstützt die Aktion „Tag der Erde“ – dieser ist am 22. April – mit Online-Angeboten.

Mittlerweile findet in über 175 Ländern der „Earth Day“ statt. Die Idee hinter dem Aktionstag ist, für einen ökologischen und umweltbewussten Lebensstil zu werben. Es geht um ein Umdenken hinsichtlich der Nutzung der Erdoberfläche. In diesem Jahr gilt global das Motto „Restore our Earth“ (Wiederherstellung unserer Erde). Deshalb hat „Earth Day“ Deutschland das Thema „Nachhaltige Ernährung“ in den Mittelpunkt gesetzt und das Motto „Jeder Bissen zählt“ ins Leben gerufen: „Schütze was du isst – schütze unsere Erde. Lebe bewusst und nachhaltig“. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit kann jeder seinen Beitrag leisten. Anregungen dazu hat die gemeinnützige Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung auf ihrer Website aufgeführt: www.js-schulz-stiftung.de/aktionstage. Die Amorbacher Stiftung hat kostenlose Online-Veranstaltungen ihrer Partner für Interessierte zusammengestellt.

Auftakt am 21. April

Am 21. April findet von 18 bis 19.30 Uhr ein Online-Veggie-Kochkurs aus der Klima-Arena Sinsheim statt, am 22. April ist von 16 bis 17 Uhr ein Online-Vortag des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald zur Globalen Agenda 2030 auf regionaler Ebene.

Ebenfalls am 22. April, von 18.30 bis 19.30 Uhr, ist ein Online-Vortrag in der Klima-Arena zu „Körper, Geist und Klimaschutz – Welchen Einfluss hat eine vegetarische oder vegane Ernährung?“. Die Links stehen auf der Website www.js-schulz-stiftung.de/tag-der-erde) oder können auch per Mail angefordert werden (klima-zukunft-gestalten@js-schulz-stiftung.de).

