Öffnungszeiten ändern sich

Mudau. Bei der Sitzung des Mudauer Gemeinderates im Bürgersaal ging es um die Bedarfsplanung für die Kindergärten St. Marien Mudau und St. Wolfgang Schloßau im Kindergartenjahr 2023/2024. Die klare Aussage von Kindergartenleiterin Katrin Scholl war, dass man die Bedürfnisse der Eltern sehr ernst nähme und sich wünschen würde, dass bei – egal welchen Problemen – die Eltern sich direkt an die Kindergartenleitung und nicht an die Ortschaftsräte wenden.

Nach Befragungen der Eltern kamen Kindergartenleitung und Gemeindeverwaltung zu dem Ergebnis, dass die Umstellung auf reine VÖ-Gruppen empfehlenswert und kostenreduzierend sei, wobei ein Teil der eingesparten circa 40 000 Euro für eine 100-prozentige Leitungsfreistellung aufgewendet werden sollte.

Gruppen werden umgewandelt

Zusammenfassend sind angestrebt für St. Marien Mudau die Umwandlung der drei VÖ/RG-Gruppen in reine VÖ-Gruppen zum neuen Kindergartenjahr, die Umstellung der Buszeiten passend zu den VÖ-Zeiten. Aktuell gebe es noch elf freie Ü3-Plätze, keinen freien Krippen-Plätze, für die 100 Prozent Leitungsfreistellung für Kiga-Leitung besteht ein zusätzlicher Bedarf an 0,2 Fachkraftstellen. In St. Wolfgang Schloßau gibt es aktuell noch vier freie Ü3-Plätze d drei Krippen-Plätze.

Daraufhin beschloss der Gemeinderat den Kindergartenbedarfsplan für 2023/2024 vorbehaltlich der Zustimmung des Stiftungsrates der römischm-katholischen Kirchengemeinde Mudau wie folgt: Kindergarten Mudau, Standort Langenelzer Straße 5 VÖ-Gruppen und 1 VÖ-Kleingruppe. Container Ganztagesbetreuung 2 GT-Gruppen zeitgemischt mit VÖ.

Standort ehemalige Grundschule 2 Kleinkindgruppen (U3, VÖ und GT-Betreuung) sowie zum 1. September 2022 zusätzlich 0,2 Fachkraftstellen für Leitungsfreistellung.

Kindergarten Schloßau: 1 VÖ-Gruppe, 1 Altersgemischte Gruppe mit VÖ (U 3 und Ü 3) nach Verfügbarkeit und 1 Krippengruppe im Nebengebäude.

Mit Hilfe des IFK-Büros aus Mosbach hat der Gemeinderat nun zum zweiten Mal Stellung genommen zur 1. Änderung des einheitlichen Regionalplans des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN), genauer werden die langfristigen Anregungen zur Siedlungsentwicklung für die Ortsteile Scheidental, Reisenbach, Mudau, Steinbach, Mörschenhardt und Donebach aufrechterhalten. In Schloßau gab es einige Änderungen, da die bisher restriktionsfrei gestellten Flächen im Anschluss an das Baugebiet „Burggewann“ aufgrund der archäologischen Bedeutung dieser Bereiche nicht mehr für die Siedlungsentwicklung herangezogen werden können, weil sie als Standort eines römerzeitlichen Numerus-Kastells mittlerweile als Kulturdenkmal besonderer Bedeutung im Denkmalbuch eingetragen sind.

Auch die Bereiche links und rechts des Schloßauer Bachs im Norden sind aufgrund ihrer ökologischen Wertigkeit und Bedeutung für den Natur- und Landschaftsschutz für eine Siedlungsentwicklung nicht geeignet. Aus Sicht der Gemeinde kann dieser Bereich in großen Teilen in die Kulisse der regionalen Freiraumstruktur übernommen werden. Im Gegenzug werde seitens der Gemeinde angeregt und vom Gemeinderat beschlossen, am südwestlichen Ortsrand von Schloßau im Anschluss an das Baugebiet „Strüth“ beziehungsweise die Kailbacher Straße einen größeren Bereich restriktionsfrei zu stellen. Es handelt sich hierbei um ein ökologisch wenig bedeutsames, aber zugleich aufgrund der günstigen Topographie und der guten Bedingungen um ein für die Siedlungsentwicklung sehr gut geeignetes Areal.

Wie Luna Bianco erläuterte, möchte die Gemeinde Mudau die voranschreitende Digitalisierung für alle Nutzer der Verwaltung und des Gemeinderats mit der Einführung eines Ratsinformationssystems vereinfachen. Das beträfe gleichermaßen Entfall von Druck und Versand der Sitzungsvorlagen, Einsparung von Personalaufwand und Papier, Einsparung von Strom, Kostensenkung aufgrund wegfallendem Porto, Arbeitserleichterung oder bessere Übersichtlichkeit.

Aus diesem Grund habe sich die Verwaltung im letzten Herbst von vier unterschiedlichen Anbietern Programme anbieten lassen. Das Gremium schloss sich der Empfehlung der Verwaltung an und vergab den Auftrag an die Firma comundus regisafe aus Waiblingen zu einem Betrag von rund 9444 Euro und den künftigen jährlichen Kosten von voraussichtlich 3669 Euro. Außerdem möchte die Gemeinde Mudau in naher Zukunft auch ein Dokumentenmanagementsystem einführen, welches aus gleicher Hand stammen soll, um eine bestmögliche Verknüpfung zu gewährleisten.

Weiter beschloss das Gremium für die Nutzung des Ratsinformationssystems die Anschaffung von 27 Tablets und den Abschluss eines Leasingvertrags über drei Jahre mit der Fa. Macro Computer (MDM-System) aus Mosbach zu einem Betrag von rund 4245 Euro und monatlichen Koste von voraussichtlich 573 Euro.

Danach stimmte man dem Angebot der EnBW zum Kommunalen Notfallmanagement-Konzept zu, mit dem man auch bei weiter anhaltenden Krisen handlungsfähig bleiben will.

Das Angebot beinhaltet für 14 750 Euro die ganzheitliche Analyse des Status quo, Entwicklung von spezifischen Kriseneinsatzplänen und Maßnahmen für die unterschiedlichen Szenarien, Definition von Bewältigungs- und Ablaufprozessen, Organisation der Stabsarbeit, Alarmierungswesen und Krisenkommunikation.

#Die Erarbeitung dieses Konzeptes soll in drei Workshops erfolgen unter Einbeziehung der Verwaltung, der Rettungsorganisationen und der Verantwortungsträger vor Ort. Im Ergebnis werde es ein kompaktes und individuell für die Kommune erstelltes Krisen- und Notfallhandbuch geben und eine sich anschließende Krisenübung soll den Test auf Tauglichkeit des Notfallmanagementplans zeigen und Aufschluss geben, wo nachgebessert werden muss oder wo Änderungen des Konzeptes notwendig werden. L.M.