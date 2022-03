Neues Heft der Schriftenreihe

Mudau. Die Schriftenreihe „Aus dem Mudauer Odenwald“ des Heimat- und Verkehrsvereins Mudau erfreut sich großer Beliebtheit. Nun ist das neue Heft Nr. 7 als 1. Ausgabe 2022 fertiggestellt und wurde an der Jahreshauptversammlung durch den Vorsitzenden Hans Slama an die Anwesenden ausgehändigt und von diesen mit großem Interesse entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Slama führte aus, dass in diesem Heft den Schwerpunkt der Rückblick auf die Ereignisse im Jahr 1945 bildet. Berichte über die Störung des Nachschubs der Amerikaner, Kriegserinnerungen von Renate Kolb und die Gräber gefallener russischer Soldaten, die kürzlich saniert wurden. Weiter kann man sich informieren über die freiwillige Eingemeindung vor 50 Jahren von Mörschenhardt durch hinter den Linien operierende deutsche Soldaten, über den Mundartweg mit der gelungenen Mundartveranstaltung mit zahlreichen Original-Dialekten und Geschichten, den Anschluss der Gemeinde vor 100 Jahren an die Elektrizität oder die Ehrenbürger von Mudau. Auch der Beitrag von Manfred Hofmann über Steinbachs frühere geistige Elite ist beachtenswert.

Auch in diesem Heft bietet der HVV wieder ein breites Spektrum an Heimatgeschichte gemäß seiner Aufgabe, als historisches Gedächtnis der Gemeinde tätig zu sein. Zu erhalten ist es an der Poststelle Mudau – Esso Tankstelle zum Preis von vier Euro. L.M.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2