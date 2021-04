Neuer Platz „Segen für Friedhofsbesucher“

Schloßau. Bei strahlendem Sonnenschein wurde der neu gestaltete Platz in direkter Nähe zur Schloßauer Leichenhalle im Beisein von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Ortsvorsteherin Tanja Schneider mit den Ortschaftsräten Berno Allgaier und Rolf Balles, Dr. Edmund Link, Walter Herkert, Marianne Mechler und Tom Blindert vom VÖG sowie Heike Kohler-Mackert und Christiane Pföhler von der Volksbank Franken rund ein halbes Jahr nach Beginn der Baumaßnahme eingeweiht.

Die ersten Ideen zu einer neuen Platzgestaltung im Schloßauer Friedhof hatte der Verein örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach bereits im Jahr 2016, denn wie der Vorsitzende Dr. Edmund Link betonte, sei es eine der Zielsetzungen des Vereins, schöne und praktische Orte der Begegnungen zu forcieren. „Und gerade Friedhöfe sind neben Orten der Trauer auch Orte des Gesprächs“.

Langes Stehen fällt schwer

Walter Herkert erwähnte in seiner Begrüßung als weitere Beweggründe für diese Planungen, dass Trauerfeiern oft lange dauern, was manche – vor allem ältere Menschen, stehend und manchmal in der prallen Sonne – einfach nicht verkraften konnten. Nach ersten Skizzen und genaueren Plänen sowie dem Einverständnis der Kirche und kommunaler Gemeinde sowie zahlreichen Mitstreitern wurde unter Aufbringung von über 3700 Euro im vergangenen Herbst mit dem Vorhaben begonnen. Der Verein örtliche Geschichte sowie Ortvorsteherin Tanja Schneider als Landschaftsgärtnerin unterstützten das Projekt.

Alte Pflanzen wurden entfernt, die Fläche ausgegraben, Steine aufgestellt, der Untergrund verdichtet, gepflastert und die Neubepflanzung mit robusten und pflegeleichten Niedriggewächsen sowie zwei japanischen Kirschbäumen und vier schattenspendenden Säulenamberbäumen angelegt.

Für die noch fehlenden Bänke wollte man die Bevölkerung mit ins Boot nehmen, so Herkert weiter. Das sei über die „Crowdfunding“-Plattform der Volksbank Franken gelungen.

Heike Kohler-Mackert bestätigte, dass man mit dieser Plattform wohl den Zeitgeist getroffen habe, denn sie werde gut genutzt. In den letzten drei Jahren schüttete die Volksbank Franken darüber rund 380 000 Euro für sinnvolle Projekte aus.

Bei diesem Schloßauer Vorhaben hätten sich 38 Unterstützer gefunden und man freue sich, für die Bänke rund 5000 Euro zu übergeben.

Den dankenden Worten ihrer Vorredner schloss sich neben Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, der sich über dieses „Geschenk“ sehr freute, auch Ortsvorsteherin Tanja Schneider an. Sie dankte nicht nur ihren Ortschaftsräten, sondern allen fleißigen Helfern für deren Men-Power, der Volksbank Franken für die finanzielle Unterstützung, der Gemeinde für die „freie Hand bei der Gestaltung“ und vor allem dem Verein örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach für das Engagement zugunsten des Ortsteils: „Ihr seid eine unverzichtbare Bereicherung und dieser Platz eine große Aufwertung für Schloßau/Waldauerbach und ganz sicher ein Segen für die Friedhofsbesucher.“ L.M.