Neuer Ortskalender

Schloßau. Eine große Sparte in den Aktivitäten des Vereins Örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach nimmt seit drei Jahren der liebevoll zusammengestellte Ortskalender unter Leitung von Walter Herkert ein. Ab sofort liegt der bereits 4. Kalender mit in Schloßau oder Waldauerbach aufgenommenen - Bildern in den Startlöchern zum Weihnachtsverkauf. Walter Herkert zeigte sich begeistert über die zahlreichen Fotoeinsendungen, und auch dass wieder „Neu-Einsteiger“ dabei waren. „Das ist wirklich super, obwohl natürlich die Auswahl und Zusammenstellung der Bilder dadurch zu einer schwierigen Aufgabe wird: einerseits sollen möglichst viele verschiedene Einsender zum Zug kommen, aber auch die Qualität muss stimmen, das Bild muss zur Jahreszeit (zum Monat) passen; außerdem kann nicht auf jedem Monat das Lieblingsmotiv Kirche zu sehen sein“.

Der Preis bleibt konstant bei fünf Euro. Erwerben kann man den Kalender bei der Bäckerei Münkel-Burkhard in Mudau, im Schloßauer Stammhaus sowie im Gasthaus „Zum Hirsch“ in Schloßau. Wie Walter Herkert weiter erinnerte, wird es natürlich auch 2023 wieder einen Kalender „Schloßau/Waldauerbach 2023“ geben, und dafür können Fotos ab sofort am besten per Mail an walterherkert@aol.com geschickt werden. L.M.