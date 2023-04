Neuer „Defi“ an der Aral-Tankstelle in Mudau

Mudau. Ein Notfall erfordert den schnellstmöglichen Einsatz eines lebensrettenden Defibrillators. Daher war es ein großes Ziel von Fachkrankenpfleger Norbert Ziegeler, in der Gesamtgemeinde Mudau sicherzustellen, dass jeder Hilfesuchende innerhalb von drei Minuten ein solches Geräte erreichen kann. Dieser Tage wurde ein „Defi“ an der Aral-Tankstelle installiert und schließt damit die letzte Lücke in der Gemeinde. Ortsvorsteher Walter Thier lobte Norbert Ziegeler für sein Engagement sowie Anneliese Siegfried Buchelt für die Bereitstellung des Standorts: „Mit dem dichten Defi-Netz in Mudau und darüber hinaus auch einem mobilen Defi im Kommandowagen der Feuerwehr von Markus Peiß aus Waldauerbach sind gute Voraussetzungen geschaffen worden.“ Außerdem habe die Volksbank den Floriansjüngern kürzlich einen Übungs-Defi und eine Übungspuppe gespendet. Und die aufgelöste Frauengemeinschaft Mudau/Steinbach habe eine zweite Übungspuppe beigesteuert. „Mit einem eigenen Übungs-Defi und sieben Übungsphantomen ist man bestens aufgestellt. Denn Übung macht den Meister.“ Bild: Liane Merkle

