Netze BW überreichte Spende

Mudau. Grund zur Freude gab es für Gerhard Engelhard als Vorsitzenden des Fördervereins der Grundschule, Schriftführer Christoph Müller, Rektor Jochen Schäfer und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger – und in Folge auch für die Schüler der Grundschule Mudau. Am Dienstag überreichte Bernhard Ries als Kommunalberater der Netze BW an den Förderverein einen symbolischen Scheck in Höhe von 1105,20 Euro, das Ergebnis der Portoersparnis in Mudau gemäß einem Projekt der Netze BW. Bürgermeister Dr. Rippberger lobte das vielfältige Engagement der Netze BW und bedankte sich, dass die Spende den Kindern zugutekommt. Wie der Vorsitzende des Fördervereines erklärte, werde man das verfügbare Kapital in die Außenanlage des Spielbereiches investieren und somit den Kindern einen Herzenswunsch erfüllen.

