Musikalischer Streifzug

Mudau. Der Maskenball der Mudauer Trachtenkapelle ist normalerweise einer der Höhepunkte in der 5. Jahreszeit der Wassersucherstadt, doch nun musste diese Veranstaltung Pandemie-bedingt schon zum zweiten Mal ausfallen. Dennoch konnte man dann die unverwechselbaren Klänge der Trachtenkapelle am traditionellen Fastnachtssamstagabend in den Mudauer Gassen ganz deutlich vernehmen: Die Musiker der Trachtenkapelle hatten sich spontan unter Leitung von Dirigent Jürgen Schmidt zu einem musikalischen Rundgang durch die Gemeinde entschlossen, einmal, weil man einfach schon zu lange keinen richtigen Auftritt mehr hatte und Musik ganz einfach das beste Heilmittel für die Seele ist, und zum zweiten, weil man einen klitzekleinen Ersatz für den unvergleichlichen Maskenball suchte und beim Fanclub in Erinnerung bleiben wollte. Also erfreute man die Bürger, die Spitzdudden, Halbherrn, Herrli und Frääli sowie Hexsche und Deifel der Wassersucherstadt an akustisch und strategisch günstigen Plätzen der Gemeinde mit Stimmungsmusik. L.M.

