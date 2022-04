Mundartweg stand im Mittelpunkt

Mudau. In der „Goldenen Olive“ trafen sich die Mitglieder des Heimat- und Verkehrsvereins Mudau, um mit den Ortsvorstehern Walter Thier (Mudau) und Christoph Helter (Steinbach) das Geschehen im vergangenen Vereinsjahr Revue passieren zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor dem ausführlichen Bericht über die Aktivitäten 2021 durch Schriftführer Willi Müller galt ein Dank von Hans Slama allen, die sich für die Inhalte des Vereins eingesetzt hatten. Wie dem Protokoll des Schriftführers zu entnehmen war, wurden in sieben Vorstandssitzungen die Grundlagen der Aktivitäten besprochen und auf den Weg gebracht.

Wegen Corona mussten einige Veranstaltungen abgesagt beziehungsweise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. So die 750-Jahr-Jubiläumsveranstaltung und die Jahreshauptversammlung. Hans Slama hatte den Vorstand über den Stand des geplanten Mundartweges von Hardheim über Amorbach und Mudau bis nach Mosbach informiert. Im Mai habe man in abgespeckter Form den Gedenkstein zum Gemeindejubiläum enthüllen und der Gemeinde übergeben können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Pfarrer Vornberger hatte es sich nehmen lassen, zuvor in der Pfarrkirche eine Messe abzuhalten, ehe man sich zu einem Treffen im Rathaus zusammen mit der Künstlerin Kim Hiller, Vertretern des Hauptsponsors Volksbank Franken, Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und den beiden Geistlichen einfand.

Im Bericht von Willi Müller wurde auch die Crowdfunding-Aktion zusammen mit der Volksbank Franken und der Organisation von Franz Brenneis sowie Christoph Müller als Vertreter der Gemeinde zur Beschaffung einer neuen Sitzgelegenheit am Kinderspielplatz in Donebach erwähnt.

149 Mitglieder

Willi Müller informierte auch darüber, dass der Heimat- und Verkehrsverein aktuell von 149 Mitgliedern getragen werde und die Sparte „Fahrzeuge“ sich mit Klemens Schork und Peter Schlär am Ferienprogramm beteiligte. Weiter erinnerte man sich an die Wald- und Flurbegehung, die Kutschfahrten mit Oldtimerbesichtigung in Steinbach, die beiden Teile der Jubiläumsveranstaltung der Gemeinde Mudau mit den Ortsteilen Donebach, Mörschenhardt und Schloßau und die Renovierungen der drei Soldatenkreuze in Mudau, Donebach und Scheidental.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Willi Müller informierte zudem, dass das neue Jahrbuch im Verkauf sei und resümierte den Museumsbesuch in Wagenschwend, die Mundartveranstaltung in der Golfplatzgaststätte und die Suche nach begeisterungsfähigen Menschen, um die Trachtengruppe wieder zu aktivieren.

Anschließend stellte Hans Slama den Mundartweg mit seinen insgesamt 25 Stationen vor. Für die Gruppe „Leben in Mudau“ erläuterte er, dass die intensive Suche nach Nachfolgern für die örtlichen Landärzte weitergehe. Außerdem seien die Nachforschungen nach „unbekannten“ Mudauer Ehrenbürgern angeleiert worden.

Derzeit werden durch Alois Friedel und Klemens Schork sowohl das Archiv als auch die Homepage aktualisiert. Peter Schlär berichtete für die Sparte historische Fahrzeuge über die Kutschfahrten und die Ausstellung auf dem Bauernmarkt.

Im Anschluss berichtete Klemens Schork für den verhinderten Kassenwart Uwe Hofmann über einen zufriedenstellenden Kassenstand. So hatten die Kassenprüfer Kurt Henn und Martin Oeden keine Beanstandungen zu vermelden. Die Entlastung des Vorstands war die logische Konsequenz.

Dem Vorsitzenden oblag es im Anschluss, Konrad Breunig und Horst Schork aufgrund ihrer 40-jährigen Mitgliedschaft mit Urkunde und Ehrennadel Dank zu sagen. Gerade Horst Schork sei nicht nur langjähriges Vereinsmitglied, sondern seit ebenfalls knapp 40 Jahren in der Vorstandschaft als Kassenwart, Schriftführer, Wanderwegekennzeichner und bei unzähligen Projekten zuverlässig tätig.

In seinem Ausblick erinnerte Slama, dass in drei Jahren einige Jubiläen in der Gemeinde anstehen, darunter 50 Jahre HVV und 50 Jahre Gemeinde Mudau.

Außerdem stellte er kurz den Inhalt von Heft 7 der HVV Schriftenreihe vor, die wie der Verein selbst für das historische Gedächtnis der Gemeinde stehe. L.M.