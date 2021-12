Mülltonnen und Pkw brannten

Diedesheim. Bislang unbekannte Täter legten in der Nacht auf Mittwoch mehrere Feuer in einem Wohngebiet in Diedesheim, bei dem zwei Pkw und mehrere Mülltonnen angezündet wurden. Nach ersten Ermittlungen begaben sich die Unbekannten gegen 2.30 Uhr auf das Gelände des Wohnhauses in der Jahnstraße. Dort legten sie im Bereich von zwei auf dem Hof geparkten Fahrzeugen Feuer und steckten Mülltonnen in Brand. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse geht die Kriminalpolizei von einer Brandstiftung aus, Zeugen und Hinweisgeber sollen sich unter Telefon 06261/8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach melden.

