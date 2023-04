Müllsammelaktion war erfolgreich

Scheidental. „Weg mit dem Dreck“ dachten sich die Scheidentaler, und da Marina Krotz und Steffi Galm ihre funktionierende Dorfgemeinschaft kennen, forderten sie alle Interessierten per Amtsblatt auf, sich bei einer Müllsammelaktion in Scheidental zu beteiligen. Innerhalb kürzester Zeit hatten sich 52 helfende Hände von ganz klein bis ganz groß gefunden. Rund zwei Stunden mit viel Spaß und Gelächter investierten die Freiwilligen und sammelten zu Fuß oder per Fahrrad jede Menge Müll ein. Offensichtlich hatte die engagierte Truppe auch einen Sondervertrag mit dem Wettergott geschlossen, denn erst als sie fertig waren, um an der eigens eingerichteten „Versorgungsstation“ in der Garage von Familie Krotz Kuchen und Getränke zu genießen, öffneten sich die Wasserschleusen. L.M.

