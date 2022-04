Mudauer Kindergärten: Zwei neue Gruppen nötig

Mudau. Während vor gar nicht allzu langer Zeit noch Kindermangel in der Gemeinde Mudau attestiert wurde, platzen aktuell die Kindergärten in Mudau und Schloßau förmlich aus allen Nähten. Die Problematik wurde auch ersichtlich im großen Bürgerinteresse und den Fragestellungen und dem großen Diskussionsbedarf der anwesenden Mütter und Väter sowie der Kindergartenleitung bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Derzeit stehen laut dem Kindergartenbedarfsplan für die Jahre 2022/23 30 Kinder auf einer Warteliste (Schloßau 7 und Mudau 23 Kinder). Aus diesem Grund, so die zuständige Sachbearbeiterin im örtlichen Rathaus Bianca Groß ebenso wie Angelika Haas als Geschäftsführerin der kirchlichen Verrechnungsstelle, in ihrem Situationsbericht in der Sitzung im Bürgersaal des Rathauses, müssen für das kommende Kindergartenjahr im Gemeindegebiet zwei zusätzliche Gruppen (verlängerte Öffnungszeiten und Regelgruppe mit maximal 50 Ü 3-Plätzen) eingerichtet werden.

Höhere Personalkosten

Dass dies aber nicht so einfach ist und neben einem höheren Personalaufwand zudem mit erheblichen Mehrkosten verbunden sein wird, erwähnte auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger. Für ein ganzes Kindergartenjahr bedeute dies 273 000 Euro an Personalkosten, für die Gemeinde anteilig circa 249 000 Euro.

Da weder im Bestandsgebäude des Kindergartens St. Marien in Mudau noch im Gebäude der ehemaligen Grundschule Kapazitäten vorhanden sind, sollen zwei Gruppen voraussichtlich in einem Container beziehungsweise Modul eingerichtet werden, doch die Lieferzeiten dafür sind derzeit enorm. Bürgermeister Dr. Rippberger: „Derzeit prüfen wir alle denkbaren Möglichkeiten und wir wollen mehr Struktur in der Planung haben“.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Stiftungsrates der katholischen Kirchengemeinde Mudau, beschloss das Gemeindegremium folgenden Bedarfsplan: Im Kindergarten Mudau werden künftig zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, eine Kleingruppe mit VÖ und drei Gruppen mit VÖ als zeitgemischte Regelöffnungszeit eingerichtet. Im Container sollen zwei Ganztagsgruppen zeitgemischt mit verlängerter- und Regelöffnungszeit untergebracht werden. Der Standort Grundschule Mudau soll aus zwei Kleinkindgruppen (U3) mit VÖ- und Ganztagsbetreuung bestehen.

Geht es nach dem Willen des Gemeinderates, sollen zum 1. September dieses Jahres im Bereich des pädagogischen Personals 4,55 Fachkraftstellen eingestellt werden. Zur Inbetriebnahme der neuen Gruppen kommen noch eine Reinigungskraft mit 12,5 Wochenstunden und ein Hausmeister mit drei Wochenstunden hinzu. Der Kindergarten St. Wolfgang in Schloßau besteht aus einer Gruppe mit VÖ, eine altersgemischte Gruppe mit VÖ (U3 und Ü3) nach Verfügbarkeit sowie eine Krippengruppe im Nebengebäude. Wie die Verwaltung weiter mitteilte, seien in Schloßau alle Kindergartenplätze bereits zu Beginn des Kindergartenjahres vergeben, was auch für die Krippenplätze gelte. Kindern auf der ehemaligen Warteliste könne ein Platz in Mudau in den neuen Gruppen angeboten werden.

Laut Kindergartenleiterin Katrin Scholl haben die Kindergärten und ihre Betreuungsteams alles vorbereitet, was ihnen möglich war. Nun sei es wichtig, dass zum 1. September die notwendige Personalaufstockung und die Container einsetzbar seien, denn sowohl Personal als auch Raumbedarf seien aktuell einfach am Limit.

Mit einem geplanten finanziellen Gesamtaufwand in Höhe von 780 000 Euro muss noch zur äußeren Erschließung des bereits bestehenden Baugebietes „Rumpfener Buckel“ sowie des zukünftigen Baugebietes „Feldwegsäcker“ in Mudau, die vollständige Entwässerung im Trennsystem und ein Retentionsbecken mit einem Volumen von circa 780 Kubikmetern hergestellt werden. Der Gemeinderat gab seine Zustimmung zur Planung und Erschließung dieses 3. Bauabschnitts, den Diplom-Ingenieur Oswald Gehringer vorstellte und der zudem die Fettigstraße und das Retentionsbecken beinhaltet. Die gesamte Maßnahme, die bereits im Haushalt 2022 eingestellt ist, soll noch in diesem Jahr unter der Planung und Ausschreibung des Ingenieur-Büros Sack und Partner aus Adelsheim zur Ausführung kommen.

Plan für Windkraftanlagen

Um eine Realisierung von Windkraftanlagen im landschaftlich und naturräumlich hochwertigen Planungsraum der Gesamtgemeinde Mudau raumverträglich steuern zu können, ist die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes „Windkraft“ den Vorschriften gemäß erforderlich. Daher beschloss der Gemeinderat eine solche Aufstellung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen, die gleichzeitig auch einen Ausschluss von Windenergieanlagen im übrigen Gesamtgemeindegebiet bewirken.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt vergab man den Auftrag zur Lieferung und Montage eines neuen Nachklärräumers für die Kläranlage in Mudau an die Firma Kuhn aus Höpfingen zum Angebotspreis von 27 395 Euro. Die Kanal-, Straßen- und Wasserleitungsbauarbeiten „Alter Weg“ in Schloßau werden nach erfolgter Submission von der Firma Konrad Bau aus Lauda-Königshofen zum Angebotspreis von rund 1,54 Millionen Euro ausgeführt. Die derzeit unvermeidbaren Mehraufwendungen in Höhe von 239 000 Euro wurden als überplanmäßige Ausgaben genehmigt, außerdem liegen Zuwendungsbescheide in Höhe von insgesamt 915 160 Euro vor.

Die Gemeinde benötigt aufgrund der gesetzlichen und rechtlichen Anforderungen im Bereich der Barrierefreiheit, des Datenschutzes sowie des Online-Zugangsgesetzes, eine neue Homepage, die Luna Bianco als zuständige Sachbearbeiterin vorstellte. Nach Submission beauftragte man als günstigsten Bieter die Firma cm city media aus Bühlerzell mit der Erstellung einer neuen Homepage zum Angebotspreis von 16 672 Euro mit jährlichen Betreuungskosten von 3118 Euro. Abschließend gab Dr. Rippberger bekannt, dass sich die Gemeinde Mudau zur Teilnahme am Tag der Städtebauförderung beworben habe. Außerdem unterstrichen Gemeindeverwaltung und Gemeinderat, dass man hinter dem Wunsch der Bürger aus der Steinbacher Straße stehe, unter anderem auch dort eine 30er-Zone einzurichten. Zu diesem Zweck schließe man sich den Anträgen anderer Kommunen an. L.M.