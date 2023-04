Mudauer Frauen spendeten 2500 Euro

Mudau. Die Frauengemeinschaft hatte sich im September dazu entschieden, die Gemeinschaft aufgrund von Nachwuchsmangel aufzulösen. Ebenso einstimmig wurde die Entscheidung getroffen, das verbliebene Vereinskapital in Höhe von 2500 Euro allgemein nützlichen Zwecken zukommen zu lassen. Im Café „Leo’s“ feierte man das große Verteilen. Das Vorstandsteam um die ehemalige Vorsitzende Michaela Kistner hatte alle Nutznießer der Geldrestbestände eingeladen. Norbert Ziegeler erhielt als Zuschuss für die Defi-Übungspuppe der Feuerwehr 300 Euro, Agathe Hemberger nahm als Vertretung des Mudauer Gemeindeteams ebenfalls 300 Euro entgegen, für „Frauen in Not“ konnte Elisabeth Thor 500 Euro weiterleiten, die Senioren-Residenzen „Haus Theresa“, vertreten durch Monika Matz, und „Geras“, vertreten durch Pflegedienstleiterin Caroline Pascher und Hausleitung Stefanie Baier, können für ihre Gäste ein gemütlichen Kaffeenachmittag mit Kuchen und Eis im Wert von 400 Euro ausrichten, und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger wurde gebeten, weitere 1000 Euro in Ruhebänke auf dem Friedhof zu investieren. Bild: Merkle

