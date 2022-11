Mudau geht neue Wege

Mudau. Was in Zeiten von Corona-Verordnungen 2020 geboren wurde, hat sich für das pädagogische Team des katholischen Kindergartens St. Marien in Mudau bestens bewährt. Der Martinsumzug in seiner traditionellen Form ist, aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen, so nicht mehr praktikabel gewesen. Mit der Grundschule wurde nach neuen Möglichkeiten gesucht, die Geschichte des Hl. Martin und die christlichen Werte den Kindern ansprechend in einem angemessenen Rahmen näherzubringen.

Die Geschichte des Hl. Martin war in den Kindergartengruppen Bestandteil der Martinsfeiern. Es wurde musiziert, ein Rollenspiel inszeniert, ein Erzähltheater vorgeführt, die Martinsbrezel gegessen, Kinderpunsch getrunken. Die Kinder erlebten die Wohltat dieses großen Mannes hautnah im überschaubaren vertrauten Kreis. Wann dürfen sie schon einmal bei Dunkelheit am Abend ihre Kindergartenräume erleben? Unterm Sternenzelt erlebten sie anschließend, im Schein ihrer kunstvoll selbst hergestellten Laternen, den Zauber des Hl. Martins. Die geladenen Eltern stimmten in die Martinsgesänge ihrer Kinder mit ein, genossen die Atmosphäre.

Außerdem steht nun der neue Elternbeirat des Mudauer Kindergartens für 2022/23: fest: Regenbogengruppe: Melanie Schork/Valentina Reimche, Drachengruppe: Anja Schreiner/Valentina Scheiermann, Zwerge: Kathrin Schäfer/Linda Steigleder, kleine Hexen: Verena Fleischer/Carolin Breunig, Pippi-Langstrumpf-Gruppe: Katja Friedel/Julia Gropp, Jim-Knopf-Gruppe: Simone Wurst, kleinen Spatzen und kleine Strolche: Sarah Pani/Katharina Lüdiger. Vorsitzende: Melanie Schork, zweite Vorsitzende: Katja Friedel, Schriftführerinnen: Verena Fleischer/Simone Wurst.

Darüber hinaus freut man sich über eine Spende in Höhe von 300 Euro von der Jagdgenossenschaft.