Mudau: Der Abriss des Sägewerks steht bevor

Mudau. Als Feldwegesanierung wurde durch die Balsbacher Baufirma HF-Bau im Mudauer Ortsteil Schloßau der Weg „Hohlweg/Kinzertweg“ bereits im Oktober auf Vordermann gebracht. Nun stellte der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung die hierfür aufzubringenden Gesamtkosten in Höhe von 31 742 Euro fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachträgliche Zustimmung fand zudem die Tatsache, dass gleichzeitig mit der Feldwegsanierung auch Flächen hin zur Kapelle und seitlich zu Wegeinmündungen mitgemacht wurden und sich dadurch die Kosten gegenüber der Berechnung mit 27 489 Euro um 2539 Euro erhöhten.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

In der Kerngemeinde Mudau sollen in der Amorbacher Straße demnächst fünf Lagerhallen, Scheunen und das Wohn-/Bürohaus des ehemaligen Sägewerks Link vollständig abgerissen werden.

Die Arbeiten hierzu beginnen zunächst mit dem Abriss der ehemaligen Lagerhallen und Scheunen. Nach dem Auszug der Mieter könne im Februar mit dem Abriss des Wohn-/Bürohauses begonnen werden. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, muss eine Restmauer zum angrenzenden Seniorenheim erhalten bleiben. Diese werde mit einem sogenannten „Betongurt“ zusätzlich abgesichert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nachdem das Ingenieurbüro Sack & Partner aus Adelsheim die Submission für die Abrissarbeiten ausgeschrieben hatte, erhielt nun die Firma SER Erd- und Rückbau GmbH aus Heilbronn den Zuschlag zum Pauschal-Angebotspreis von 184 450 Euro.

Spenden und Zuwendungen

Zustimmung durch den Gemeinderat fand auch die Annahme von Geldzuwendungen. So erhielt der Ortsteil Steinbach vom Windpark Steinbacher Höhe eine Spende von 2000 Euro, 3370 Euro gingen vom Jugendkeller Schloßau zugunsten des Schloßauer Spielplatzes, und der Spielplatz in Steinbach kann mit einer Zuwendung durch die Joachim & Susanne Schulz-Stiftung in Höhe von 2500 Euro rechnen.

In Donebach fand eine 1. Änderung des Bebauungsplanes „Fasanenweg“ Zustimmung, da die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Offenlegung keine wesentlichen Anregungen oder Bedenken brachte.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wird eine neue Friedhofsatzung in Kraft treten. Hauptamtsleiterin Bianca Groß stellte diese an die Mustersatzung von Baden-Württemberg vor. Neben redaktionellen Änderungen wurden Nutzungsänderungen, Gestaltungsvorschriften und neue Grabvarianten der aktuellen Zeit angepasst.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Adventszeit Bauland/Buchen: So geht es beim Schnelltest leichter Mehr erfahren Mudauer Ortschaftsrat tagte Verkehrsschau ein Thema in Mudau Mehr erfahren „So einfach geht Sauerteig“ Schloßauer Bäckermeister veröffentlicht Buch mit Rezepten aus der Heimat für Einsteiger Mehr erfahren

Neue Friedhofssatzung

Nachdem außerdem Änderungen der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen und der Abwassersatzung, die Teilaufhebung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Vorstadt/Amorbacher Straße“ in Mudau (für das Areal um die Odenwaldhalle wurde die Satzung aufgehoben, da sich die Durchführung der Sanierungsziele innerhalb des verbleibenden Sanierungszeitraums als undurchführbar erweist) und die Änderung der Wasserversorgungssatzung (ab 1. Januar beträgt die Verbrauchsgebühr je Kubikmeter 2,86 Euro) vom Gremium gebilligt waren, ging es um die Anmeldungen der einzelnen Ortsteile für den Haushaltsplan 2022 sowie für die Gemeindehaushalte im mittel- bis langfristigen Bereich, deren nähere Besprechung jedoch Bestandteil des nicht öffentlichen Sitzungsteils waren.

Der Bürgermeisterstellvertreter Christian Hört dankte abschließend den Mitarbeitern der Verwaltung mit Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger an der Spitze für die „unglaubliche Leistung“, die in der Corona-Zeit erbracht wurde, sowie für das hervorragende Miteinander im Gemeinderat, dessen Ziel nicht durchgängige Einstimmigkeit sei, sondern konstruktives Wirken. Diesem Dank schlossen sich Ortsvorsteher Klaus Schork und der Bürgermeister an.