Motorradfahrer gefährdet

Schloßau. Zur einer gefährlichen Situation kam es am Freitag, gegen 18.30 Uhr, in der Neuen Straße in Schloßau. Ein Motorradfahrer fuhr rund 200 Meter vor dem Ortsausgang in Richtung Dreiländereck einem weißen Kleintransporter hinterher und wollte diesen überholen, da dessen Fahrer zusehends langsamer fuhr. Als sich der 61-jährige Zweiradfahrer gerade auf Höhe des Transporters befand, fuhr dessen 65-jähriger Fahrer nach links. Zu einer Kollision kam es laut Polizei nicht, der Motorradfahrer fühlt sich jedoch gefährdet. Um herauszufinden, wie sich der Vorfall genau abgespielt hat, sucht das Polizeirevier Buchen nach Zeugen, die sich unter Telefon 06281/9040, melden sollen.

