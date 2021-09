Mitgliederzahl hält sich konstant

Schloßau. In der örtlichen Pizzeria „Castello“ trafen sich die Mitglieder der Tennisabteilung des FC Schloßau um im Rahmen der Generalversammlung Rückblick auf die Sportjahre 2019 und 2020 zu halten. Sowohl im sportlichen als auch im geselligen Bereich musste man Corona-bedingt erhebliche Einschränkungen verkraften, aber trotzdem konnte Abteilungsleiter Herbert Münkel weiter auf das Engagement der Vorstandsmitglieder sowie der Freunde und Helfer vertrauen. So galt eingangs sein Dank allen, die sich für die Belange der Abteilung eingesetzt hatten sowie dem Hauptverein für das harmonische Miteinander.

Im Beisein des Vorsitzenden des FC Schloßau, Klaus-Dieter Klopsch, und Ortsvorsteherin Tanja Schneider berichtete anschließend Michael Balles als zweiter Abteilungsleiter über die gelungenen Instandsetzungen beziehungsweise Einwinterungen an und in der Tennisanlage und gab bekannt, dass sich die Mitgliederzahl konstant halte. Nachdem Kassenwartin Jenny Münch über eine zufrieden stellende Finanzausstattung berichtet hatte, erinnerte Schriftführerin Barbara Balles an die Inhalte der Vorstandssitzungen.

Sportwart Mathias Schnetz ging auf die schwierige Saison im vergangenen Jahr ein, in der man sowohl die Herren- als auch die Damenmannschaft vom Spielbetrieb nicht abgemeldet hatte, sondern beschlossen hatte, unter Hygieneauflagen die Runde zu spielen. Weiter informierte er über die Neuerungen im Spielbetrieb.

Schwierige Trainingsplanung

Lorena Stuhl berichtete in ihrer Funktion als Jugendwartin über eine schwierige Trainingsplanung aufgrund der Pandemie und über die Tatsache, dass das Tenniscamp für Kinder 2019 noch ein voller Erfolg war, 2020 aber ausfallen musste. Keine Beanstandungen ergab die Kassenprüfung und Willi Bernhard bescheinigte eine geordnete Kassen- und Buchführung. Als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit viel die Entlastung der Abteilungsführung einstimmig aus.

Die anschließenden Wahlen zum Abteilungsvorstand unter der Leitung von Klaus-Dieter Klopsch brachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Abteilungsleiter Herbert Münkel, stellvertretende Abteilungsleiterin Larissa Eckert. Sie löste Michael Balles nach 20 Jahren im Amt ab. Kassenwartin bleibt Jenny Münch, Schriftführerin wird Lorena Stuhl, die Barbara Balles nach 20 Jahren im Amt ablöste.

Sportwart Mathias Schnetz, Jugendwarte Sina Gornik und Lea Holderbach, Kassenprüfer Willi Bernhard und Elvira Holderbach, Beiräte Paul Moser, Uwe Piksa, Matthias Holderbach und Willi Bernhard wurden in ihren Ämtern bestätigt. Herbert Münkel verabschiedete die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder mit Dank für zwei Jahrzehnte Einsatz.

Sina Gornik und Larissa Eckert informierten über das Crowdfunding-Projekt in Kooperation mit der Volksbank Franken und der Abteilungsleiter über den geplanten Ausflug Ende November mit einer Brauereibesichtigung. L.M.