Mit Köpfchen und Spaß an Bewegung sind Große und Kleine unterwegs

Mudau. Noch drei Wochen Ferien und das Wetter passt– super! Ganz früh morgens könnte man sich auf den Weg machen, um Deutschlands längsten Mint-Outdoor-Pfad entlang des Main-Neckar-Radweges zwischen Mudau und Amorbach ausgiebig zu genießen.

Experimentieren und Tüfteln

Denn die 45 Exponate zum Experimentieren und Tüfteln, die interessierte Wanderer und Radfahrer wirklich jeder Generation an den sechs Stationen begeistern können, benötigen schon ein wenig Zeit.

Und wenn man die idyllische Tour über 15 Kilometer mit viel Wissenswertem in Sachen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik muskelschonend bewältigen will, beginnt man sie am besten am Mudauer Stadtgarten mit leichten Rechenaufgaben zur Strecke und der Frage „Wie weit ist es noch?“

Von da wird man mittels der gut erkennbaren leuchtend blauen Smart-Pfad-Pfeile sicher bergab nach Amorbach geführt.

Und unterwegs mit viel Spaß und Köpfchen durch Beobachten, Wahrnehmen, Fragestellen und Ausprobieren viele spannende Dinge erleben.

Wald- und Wiesenbewohner

Die Station „Unter dem Brunnen“ hat die Überschrift Knobeln und Experimentieren zu Winkeln, Gewichten, Geometrie und Klima, zum Beispiel einer indischen Klimaanlage. Beim Mudauer „Rehm“ geht es um das Beobachten und Bestimmen von Wald- und Wiesenbewohnern und der Einladung von Herrn Dachs in seinen nachgebauten Bau.

Und dann kann man bei der „Hirtenquelle“ im Ünglertsgrund mit zwei Wasserrädern, einer archimedischen Schraube und einem Matschbecken mit viel Spaß die Kraft des Wassers erforschen und das kühle Nass genießen, bevor die Waldinsel bei der Wildenburg Abenteuer pur vermittelt, denn es gehört schon was dazu, auf einem Netz hoch über den Wipfeln der Tannen zu balancieren oder sich darauf auszuruhen oder an einer Stange ins untere Stockwerk zu rutschen und dabei jede Menge über den Wald zu erfahren.

„Kriechen und Krabbeln“ ist das nächste Thema an der „Zeibertsklinge“ auf Gemarkung Kirchzell unterhalb der Wildenburg. Wer hier durch die „Augen des Schmetterlings“ dessen Welt entdeckt oder die Jagderfolge einer Spinne auf ihr sitzend nacherlebt oder das begehbare Schneckenhaus erkundet, dürfte so manchen Ekel vor dem Kleingetier verlieren und Respekt vor Bienen, Echsen und anderem Gekrabbel gewinnen.

Als letzte Station kann man dann im Amorbacher „Bürgerpark“ die Gesetze der Natur verstehen. Unter anderem mit einem Sandspielparadies, Seilzug-Kran, Förderband, Sandrutsche wie einen riesigen Naturklangverstärker, einem Kaleidoskop und einem Möbiusband zum ästhetischen Kletterspaß für den „gewissen Dreh im smarten Kopf“.

Schade, dass es immer wieder Menschen gibt, die offensichtlich Spaß am Zerstören solch toller Einrichtungen für die Allgemeinheit haben.

Sich nicht beirren lassen

Doch um so löblicher, dass die Verantwortlichen der Joachim & Susanne Schulz-Stiftung als Initiatoren dieses Smart-Pfads Odenwald sich nicht beirren lassen in der Verfolgung ihrer Schwerpunkte, die in der Förderung von Mint-Projekten und kultureller Bildung liegen.

Bisher wurden alle mutwilligen Schäden an den Einrichtungen umgehend behoben und man kann nur hoffen, dass letztendlich die Vernunft siegt und noch viele Menschen diesen tollen Experimentierpfad nutzen können.