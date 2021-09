Mit dem „Auto-Virus“ infiziert

Mudau. Arbeit hat ihr bisher 56-jähriges gemeinsames Leben bestimmt, aber dennoch haben sie sich Zeit genommen für zahlreiche Ehrenämter, aber auch zum Musizieren und Feiern. Natürlich ist die „Aral“ in Mudau ein Begriff, und dieser ist untrennbar verbunden mit Anneliese und Siegfried Buchelt, die am Samstag ihre goldene Hochzeit feierten. Kennengelernt haben sich die 14-jährige Anneliese und der drei Jahre ältere Siegfried in Walldürn, wo die junge Frau zuhause war.

Er hatte schon damals in einer Band Musik gemacht, und nachdem er sie dort gesehen hatte, hat er sie nicht mehr aus den Augen gelassen. Manchmal wird Hartnäckigkeit belohnt. Bei dem evangelischen Sigi Buchelt war das die katholische Trauung mit seiner Anneliese am 25. September 1971 in Walldürn.

Geboren wurde Anneliese Rubey am 2. September 1951 in Walldürn, wo sie mit sieben Geschwistern aufwuchs, zur Schule ging und schließlich bei der Firma Braun arbeitete. Und als echter „Dürmer Aff’“ hatte sie natürlich die Fastnacht im Blut und tanzte drei Jahre lange zusammen mit einer Schwester in der „Dürmer“ Prinzengarde, wo sie so einige Preise bei Wettbewerben gewann. Ihre weitere Leidenschaft galt der DLRG und dem Wassersport, vor allem dem Wasserballett.

Sigi Buchelt wurde am 8. September 1948 in Korbach (Landkreis Waldeck) geboren und kam mit seinen Eltern über Bochum nach Hainstadt, wo diese ein Eigenheim kauften. Er schloss die Schule in Buchen ab und lernte – bereits mit den „Viren“ Benzin und Autos infiziert – den Beruf des Kfz-Mechanikers und -Elektrikers. Kurz nach der Hochzeit wurde der Jubelbräutigam als W15er zur Bundeswehr nach Walldürn eingezogen. Nachdem Sigi Buchelt noch vier Jahre seinem erlernten Beruf in Altheim nachgegangen war, beschritten die beiden inzwischen jungen Eltern mutig den Weg in die Selbstständigkeit und kauften eine Tankstelle mit Werkstatt in der Langenelzer Straße in Mudau.

Ein Jahr später zogen sie um, und bereits 1979 stürzten sie sich in den Bau eines Eigenheims, in dem auch das Ehepaar Buchelt senior einzog. Die Werkstatt Buchelt expandierte und musste 1995 bereits in der Bahnhofstraße größer gebaut werden.

Zu zweit ist die Arbeit schon lange nicht mehr zu bewältigen, und neben einigen Teilzeitkräften unterstützen heute auch Tochter, Sohn und Schwiegertochter. Als ob die Arbeit noch nicht genug wäre, war das CDU-Mitglied Sigi Buchelt lange in der Kommunalpolitik vertreten. 20 Jahre im Gemeinde- und fünf Jahre im Ortschaftsrat und gleichzeitig Ortsvorsteher sowie acht Jahre als stellvertretender Bürgermeister, und das immer mit Rückendeckung seiner Anneliese.

Die langjährigen Mitgliedschaften im Karnevalsverein, Musikverein, DRK Buchen, CDU und Förderverein der örtlichen Grundschule sind ihm eine Selbstverständlichkeit. Doch für seinen Bekanntheitsgrad zeichnete maßgeblich auch seine Liebe zur Musik verantwortlich. Er gründete und war Mitglied verschiedener Bands, unter anderem im Heeresmusikkorps, bei „Splash“ und den „Mudbachtalern“. Seit 2017 gewinnt die Familienband „Die drei von der Tanke“ mit Sohn Sven und Schwiegertochter Yvonne immer größeren Bekanntheitsgrad. Viel Zeit bleibt da nicht mehr für weitere Hobbys wie Motorradfahren und die gemeinsamen Wohnmobilreisen. Doch eines ist sicher: Das Paar feiert alle Feste wie sie kommen und das mit Begeisterung. Zum goldenen Ehejubiläum gratulierten eine große Familienschar, darunter die beiden Kinder und drei Enkelkinder. L.M.