Minderheiten müssen nicht glauben, die alleinige Wahrheit gepachtet zu haben

Über verschiedene und nicht ganz unwesentliche Vorgänge der Demo in Mudau habe ich bisher nichts gelesen. Berichte und Leserbriefe scheinen von Personen zu stammen, die nicht vor Ort anwesend waren, sonst wären wohl die einen oder anderen durchaus erwähnenswerten Besonderheiten, die im Hinblick auf die Lautstärke nicht unbemerkt bleiben konnten, angesprochen worden.

Der Verfasser dieses Leserbriefes hatte das höchst zweifelhafte „Vergnügen“ als unmittelbarer Anwohner des Demo-Ortes das Geschehen erleben zu können beziehungsweise müssen. Ich habe gestaunt und mit fortschreitender Zeit – das muss ich einräumen – stieg das Adrenalin.

Verwunderlich war zunächst, dass mit Beginn der Auftritte, als die Teilnehmer sich bereits versammelt hatten, zunächst gebeten wurde, dass sich aus dem Teilnehmerkreis eine gewisse Anzahl von Personen als Ordnern zur Verfügung stellen, verbunden mit dem Hinweis, dass Ordner im Rahmen erteilter Auflagen vorhanden sei müssen und die Auflagen von „Mitbürgern in Uniform“ überwacht und kontrolliert werden. Immer wieder dieselbe wiederholende Formulierung der „Mitbürger in Uniform“, im Wortschatz der Veranstalter existieren die Worte Polizei, Polizeibeamte, Polizeibeamtinnen offenbar nicht.

Dann geht es los: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind in Gefahr, die Grundrechte sollen nicht mehr gelten und die Freiheit muss wieder hergestellt werden, dies mehrfach und immer wiederholend vorgetragen und stets von Beifall der Teilnehmer begleitet wird. Und sinngemäß: Wir lassen uns die Freiheit nicht nehmen, wir werden gezwungen Masken zu tragen, das können wir nicht akzeptieren, das muss aufhören. Also: Weg mit den Masken! Und dann? Dazu ist kein Wort zu hören. Tritt dann die Freiheit ein?

Die Freiheit jedes Einzelnen endet dort, wo die Freiheit eines Anderen und die Freiheit der Allgemeinheit beeinträchtigt wird. Das sollten sich die Veranstalter und die weiteren Redner einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Freiheit ist dort in Gefahr und droht verloren zu zugehen, wo statt Solidarität und Zusammenhalt die Spaltung der Gesellschaft betrieben und Extremisten das Feld bereitet wird.

Das Mikrofon wird dann redewilligen Teilnehmern überlassen. Eine laut schreiende Teilnehmerin kreischt mit sich überschlagender Stimme im Wesentlichen immer wieder sinngemäß: Was haben die mit unseren Kindern gemacht, was machen die mit unseren Kindern. Ich verstehe, dass da die Nerven mehr als blank liegen. Nur: Wer sind „die“? Die Pandemie, das Coronavirus, genau diese beiden Gesellen sind die in jeder Hinsicht alleinigen Verantwortlichen für die schweren Beeinträchtigungen und Lasten, die unserer Gesellschaft abverlangt werden.

Ein Teilnehmer ruft in die Runde sinngemäß: Seht euch an, ihr tragt Masken, ihr seid stigmatisiert, ihr seid gekennzeichnet, wir alle tragen Masken, wir sind alle stigmatisiert, wir sind alle gekennzeichnet, nach mehrfachen Wiederholungen dann der Abschluss: „Wie beim Judenstern“. Wie bei jedem „Beitrag“: Beifall der Teilnehmer. Dem Verfasser bleibt die Spucke weg, auch wenn er zunächst noch gutgläubig meint, dass die Organisatoren jetzt eingreifen. Weit gefehlt, nichts passiert. Der Judenstern bleibt stehen. Ich wende mich mit Grausen ab. Fazit: „Buchen steht auf“, wie Hans Slama es formulierte: Wir haben sie nicht gerufen. Auch nicht andere aus Dallau, Eberbach und sonst woher. Demokratie lässt aus guten Gründen Minderheiten zu Wort kommen, aber Minderheiten müssen nicht glauben, die alleinige Wahrheit gepachtet zu haben und sich nicht einbilden, die Mehrheit belehren zu müssen. Aber Einbildung ist ja auch eine Art Bildung. Die Gleichsetzung der getragenen Maske mit dem Judenstern ist unerträglich widerlich, reißt aber dem Intriganten die Maske vom Gesicht. Und wichtig ist für alle: Solidarität mit Dr. Achim Brötel, wehret den Anfängen, lasst eine Spaltung der Gesellschaft nicht zu. Wenn es denn sein muss: „Der Odenwald steht auf“.

