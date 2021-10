Michael Münch bleibt Vorsitzender

Mudau. Im Restaurant „Genuss am Golfpark“ trafen sich die Mitglieder des Motorrad-Clubs Mudau zur Jahreshauptversammlung, in deren Mittelpunkt neben Neuwahlen des Vorstands vor allem Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder standen. Vorsitzender Michael Münch freute sich über die gute Resonanz seitens der Mitglieder, darunter Ehrenmitglied Helmut Maier, aber auch über die Anwesenheit von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, dem er nachträglich zum Geburtstag gratulierte.

Zahlreiche Veranstaltungen

In seinem Bericht über die vergangenen beiden Jahre erinnerte er an die Winterfeier 2019, an die Jahreshauptversammlung und den wiederholten Sieg beim Vereinsvergleichsschießen der Mudauer Schützen. Weiter gab er seiner Begeisterung über das gelungene dreitägige Fest am Galgen anlässlich des 30-jährigen Vereinsbestehens Ausdruck sowie an die lukrative Teilnahme am Laurentiusmarkt im September 2019 sowie die beiden Spendenübergaben an den HVV Mudau und das Tierheim. Und dann kam Corona und man sei völlig ausgebremst gewesen.

Schriftführerin Carmen Dambach verlas im Anschluss das ausführliche Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung, bevor Kassier Peter Püchner über einen positiven Kassenstand berichtete. Da die Kassenprüfer Iris Späth und Thomas Schwing keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, fiel die Entlastung seitens der Mitglieder einstimmig aus.

Unter der Wahlleitung von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Ehrenmitglied Helmut Maier fanden die Neuwahlendes Vorstands folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender bleibt Michael Münch, sein Stellvertreter wird Daniel Grimm. Zur Schriftführerin wurde Carmen Dambach ernannt. Der stellvertretende Schriftführer wird Christian Dambach. Zum Kassier wurde Alfred Schell gewählt, Stellvertreter wird Thomas Schwing. Zu Beisitzern wurden Reiner Schölch und Volker Schell ernannt, Kassenprüfer sind Iris Späth und Peter Püchner.

Abschließend oblag dem Vorsitzenden die schöne Aufgabe, langjährige und verdiente Mitglieder mit einem Präsent und einer Urkunde auszuzeichnen. Seit zehn Jahren halten Daniel Grimm und Claudia Sammet dem Verein die Treue, für 20 Jahre treue und aktive Mitgliedschaft wurde Iris Späth gewürdigt und für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Michael Röckel und Herbert Sens geehrt. L.M.