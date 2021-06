Mehr Bauplätze in Mudau und Ortsteilen

In Mudau wird es in der Nachbarschaft zum bereits erschlossenen Baugebiet „Rumpfener Buckel“ 50 weitere Grundstücke geben. Einem Vorentwurf des Bebauungsplans stimmte der Gemeinrat zu.

Mudau. Die Gemeindeverwaltung muss den bereits bearbeiteten und den befassten Behörden sowie der Bevölkerung offen gelegten Bebauungsplan für das Baugebiet „Daniersweg“ auf Reisenbacher Gemarkung nochmals überarbeiten und dadurch auch das Prozedere der Offenlegung erneut durchführen. Als Grund hierfür nannten Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger und Hauptamtsleiterin ihhhBianca Groß in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates eine Stellungnahme der Gewerbeaufsicht des Landratsamtes im Rahmen der Offenlegung.

Hierbei hatte man im Bebauungsplanentwurf das neue Baugebiet als gegliedertes Mischgebiet eingeplant. Da aber nach der Meinung des Landratsamtes davon ausgegangen werden muss, dass weiterhin eine Überschreitung des Richtwertes für die Geruchsimmissionen im geplanten Gebiet aufgrund des nördlich befindlichen landwirtschaftlichen Betriebs zu erwarten ist, „muss daher ein Dorfgebiet, das auch der Umgebungsnutzung entspricht, ausgewiesen werden“, betonte der Bürgermeister. Es wird daher im gesamten Plangebiet ein Dorfgebiet ausgewiesen, in dem landwirtschaftliche Betriebe zulässig sind.

Forderung entsprechen

Als Ergänzung im überarbeiteten Entwurf der Ingenieure Glaser und Langer vom IfK-Büro Mosbach zum Bebauungsplan wurde zudem eingefügt, dass der Nutzungskatalog so eingeschränkt wird, dass Liefer- und Publikumsverkehr möglichst geringgehalten, und den Forderungen der Naturschutzbehörde entsprochen wird. Der Gemeinderat stimmte den Änderungen zu und erteilte seine Freigabe für eine erneute Offenlegung zum Bebauungsplan „Daniersweg“.

Auch in der Kerngemeinde Mudau wird das Angebot an Bauplätzen erweitert. Der Bebauungsplan „Feldwegsäcker“ des Ingenieursbüros für Kommunalplanung sieht dabei ein allgemeines Wohngebiet mit einer zweigeschossigen Einzel- oder Doppelhausbebauung in aufgelockerter Bauweise auf 50 durchschnittlich 690 Quadratmeter großen Grundstücken vor. In enger Anlehnung an den Bebauungsplan „Rumpfener Buckel“ und der allgemeinen Lage an der L 585, von deren Kreisverkehr auch die Hauptanbindung geplant ist, wird im nördlichen Bereich ein Lärmschutzwall vorgesehen, dessen Höhe und Gestaltung sich nach Vorliegen eines schalltechnischen Gutachtens richtetet.

Der Gemeinderat billigte den Vorentwurf des Bebauungsplans „Feldwegsäcker“ und ebnete so den Weg für eine frühzeitige Offenlegung zu möglichen Einsprüchen, Eingaben oder Anregungen durch Behörden und Bevölkerung.

Ebenfalls seine Zustimmung gab das Gemeindegremium zu einer Stellungnahme der Gemeinde Mudau zu verwaltungstechnischen Änderungen im einheitlichen Regionalplan des Rhein-Neckar-Kreises. Dennoch möchte sich die Gemeinde Mudau für die Zukunft mehrere Optionen beziehungsweise Alternativen offenhalten, um eine flexible und bedarfsgerecht Flächenentwicklung in allen Ortsteilen zu ermöglichen. Die Korrekturvorschläge erläuterte Hauptamtsleiterin Bianca Groß im Detail für alle Ortsteile der Gemeinde.

Neue Benutzerordnung

Nach der Fusion der Zweckverbände mit der Datenzentrale Baden-Württemberg nahm das Gremium den Sachverhalt zur Änderung der neuen Benutzerordnung und die damit verbundene Umstellung der bestehenden rechtlichen Regelwerke für die Begründung und Ausgestaltung der Benutzungsverhältnisse mit der „Komm.ONE“ zu einem einheitlichen Standard zur Kenntnis und stimmte der Anpassung zu. Außerdem ermächtige und beauftragte er den Bürgermeister, die erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen sowie alle Maßnahmen und Handlungen durchzuführen.

In enger Kooperation mit der Stadt Buchen wird sich die Gemeinde Mudau an der Finanzierung, Organisation und Durchführung bei der Einführung eines Gemeindevollzugsbediensteten beteiligen. Grundlage hierfür war die Tatsache, dass in letzter Zeit seitens der Bürgerschaft vermehrt der Wunsch angetragen wurde, einen Gemeindevollzugsdienst einzuführen. Bürgermeister Dr. Rippberger sagte dazu: „Insbesondere da es vermehrt zu Beschwerden aufgrund Falschparkens, mangelnder Kontrolle und Überwachung der Parksituationen in Mudau und den Ortsteilen kam. Des Weiteren sollen Geschwindigkeitskontrollen, die Prüfung von unerlaubter Feldwegnutzung sowie Spielplatzkontrollen durchgeführt werden und sämtliche Aufgaben, die durch Hunde und Hundehaltung entstehen, behandelt werden“.

Da die Gemeinde Mudau selbst nicht die personelle Kapazität besitzt, einen Gemeindevollzugsbediensteten auszubilden beziehungsweise einzustellen, möchte man sich als Ortspolizeibehörde zur Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben eines Gemeindevollzugsbediensteten der Stadt Buchen bedienen. Ein Vertragswerk soll aufgestellt und eine Dienstanweisung erstellt werden. Bekannt gegeben wurde abschließend, dass das Schwimmbad in Schloßau ab dem 25. Juni wieder geöffnet hat.