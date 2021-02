Donebach. „Des Menschen Leben lebt im Blut“, erinnerte Ortsvorsteher Herbert Scharmann bei der jüngsten Donebacher Ortschaftsratssitzung an den Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe. Laut Scharmann ist jeder einzelne Spender als Lebensretter anzusehen. Deren Bereitschaft verdiene höchste Anerkennung. „Zurecht finden deshalb auch in unserem Ortsteil Donebach-Ünglert regelmäßig Blutspenderehrungen statt, und das sind keine Routineveranstaltungen“, so Scharmann weiter. Es sei Gemeinde- und Ortschaftsverwaltung sowie ihm persönlich ein Herzensanliegen, diese Form von Engagement im Dienst des Nächsten zu würdigen und sich dafür zu bedanken. Ohne die ehrenamtlichen Blutspender mit ihrem Verantwortungsbewusstsein für die Menschen und ihrem Bürgersinn könne die medizinische Versorgung im Land nicht aufrecht erhalten werden. Eine solch würdige Blutspenderin sei ganz sicher Marianne Dietrich, der mit der Blutspenderehrennadel in Gold mit eingravierter Spendenzahl 25 samt Urkunde des Deutschen Roten Kreuzes und einer Flasche Wein von der Gemeinde Mudau gedankt wurde. L.M.