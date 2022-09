Mann in Mudau mit Messer angegriffen

Mudau. Ein 67-Jähriger verletzte am Sonntagabend in Mudau einen anderen Mann mit einem Messer. Die beiden Personen befanden sich gegen 22.30 Uhr in einer Gaststätte in der Hauptstraße. Nach einer verbalen Auseinandersetzung nahm der 67-Jährige ein Messer und stach in Richtung des anderen Gastes. Hierdurch verletzte er ihn leicht. Eine Fahndung nach dem Täter lief zunächst erfolglos. Später meldete sich der 67 Jahre alte Mann aber beim Polizeirevier Buchen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Das Messer wurde sichergestellt und der Mann nach Beendigung der Maßnahmen entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

