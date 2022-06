Malerei, Musik und Literatur Leidenschaften

Mudau. Sein Lebensmotto ist eine Weisheit von Don Bosco: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“. Bekannt ist der langjährige Mudauer Oberlehrer Gernot Hauk vor allem für seine künstlerische Leidenschaft, die sowohl die Malerei, als auch die Musik und die Literatur beinhaltet. Darüber hinaus hat er mehrere Generationen von Schülern eine wichtige Zeit ihres Lebens begleitet.

An diesem Donnerstag feiert er zusammen mit seiner Familie und zahlreichen Freunden und Weggefährten seinen 80. Geburtstag. Und er darf sich über ein Ständchen der Mudauer Trachtenkapelle freuen.

Feiert an diesem Donnerstag seinen 80. Geburtstag: Gernot Hauk. © Liane Merkle

Gernot Hauk wurde am 2. Juni 1942 in Mudau geboren, wo er mit seinen beiden Brüdern aufwuchs und die Schule besuchte, bis er als Zögling ins erzbischöfliche Konvikt Tauberbischofsheim wechselte und 1962 mit dem humanistischen Abitur die Grundlagen für das Studium an der pädagogischen Hochschule Karlsruhe mit Wahlfach Kunst und Geschichte schaffte.

1964 heiratete er Runhild Schmedding und die beiden erfüllten sich nach und nach den Traum von einer großen Familie mit sieben Kindern. Heute sind sie außerdem stolz, dass das Dutzend an Enkelkindern voll ist. Im Jahr seiner Eheschließung trat er die erste Lehrerstelle in Berolzheim, 1967 die zweite in Eubigheim an, bevor er von 1969 bis 2006 als Oberlehrer in Mudau wieder den Weg nach Hause fand. Es gibt nicht viele Vereine, in denen er nicht aktiv ist oder war: Ehrenmitglied und Präsident der KaGeMuWa, für Kunst zuständiges Vorstandsmitglied im HVV, Kuratoriumsmitglied der Bürgerstiftung Mudau, erfolgreicher Jugendtrainer beim TSV und in der Kreisauswahl, Mitglied beim Siedlerbund und im Musikverein, noch immer Cellist beim Buchener Salonorchester und früher auch im Kammerorchester Buchen sowie in den Kirchenorchestern in Buchen und Hardheim.

Jahrelang fungierte er als Aushilfsorganist in allen Orten seiner Lehrertätigkeit und als Initiator und Moderator zahlreicher Lesungen, darunter die bekannten Mudauer Lichterklänge bzw. literarische Spaziergänge. Begeistert wurde seine große Kunstausstellung während der Heimattage 2002 besucht, bei der er auch alle Mudauer Künstler begleitete.

Erstlingswerk veröffentlicht

2012 konnte er sich mit der Veröffentlichung seines literarischen Erstlingswerks „Rosenrot schiebt den Riegel von der Tür“ – einer neuen Deutung alter Märchen einen persönlichen Traum erfüllen, und 2015 folgte die Aufnahme der CD als Hörbuch und Musical, nachdem die Familie Hauk bereits 2009 mit der CD-Aufnahme der Familien-Sinfonie in G-Dur für großes Orchester beste Erfahrungen mit Horn Musicproduction in Berolzheim gemacht hatte.

Als einer der M-Redakteure bringt er sich beim Mudauer Jahrbuch ein. 2013 stellte er seine Erfahrungen als Initiator und Co-Autor beim Bürgerstiftungsbuch „Kem Oort iss sou schej“ unter Beweis.

Zu den bereits genannten Leidenschaften des umtriebigen Jubilars gehören außerdem Radfahren, Tanzen, die eigene Malerei und ganz wichtig feiern und musizieren mit der Familie. Den sicher überaus zahlreichen guten Wünschen zum „Runden“ schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. L.M.