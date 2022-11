„Lumpenglöckle“ stieß auf offene Ohren

Mudau. „Und wenn des Lumpeglöckle tönt, dann sin mer all glei do“, so eines der Fastnachtslieder, dessen Wahrheitsgehalt die Mudauer Narren bei der Eröffnung der Kampagne 2022/23 unter dem Motto „Vor 70 Johr – schoss der Mudemer Narr empor“ perfekt unter Beweis stellten. Der Platz um den Brunnen beim Alten Rathaus im Zentrum zeigte jede Menge noch nicht ganz wacher Narren in ihren Bade- und Morgenmänteln, die dem Wortlaut der KaGeMuWa-Gründungsurkunde von Ortsscheller Angelo Walter und seiner Aufforderung an Wassersucher „Nobby“ Münch, das Eau de Mudagne aufzuspüren, lauschten, und den Erfolg mit lautstarkem Beifall belohnten. Denn für die Aktiven und die Fans der „Mudemer Wassersucher“ ist das Auffinden dieses wichtigen Nass gleichzeitig der Startschuss für die „fünfte Jahreszeit“, wie Präsident Daniel Schäfer unterstrich. Unter der musikalischen Begleitung der Krachkapelle bestätigte die Narrenschar diesen Wunsch, bevor sie den Weg zum Ordensfest antraten. Bild: Liane Merkle

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1