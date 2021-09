„Lumpenglöckle“ läutet das Fest ein

Mudau. Der BDS Mudau mit Theresa Matz an der Spitze und die Gemeinde Mudau mit Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger freuen sich auf die 32. Auflage des traditionellen Mudauer Laurentiusmarktes am Samstag und Sonntag, 18. und 19. September. Aufgrund der Pandemiebeschränkungen waren die Herausforderungen groß, dennoch versprechen die Verantwortlichen einen interessanten Markt, der traditionell am Samstag mit dem Läuten des „Lumpenglöckle“ um 11 Uhr im Hof der Bäckerei Schlär umrahmt von einem kleinen Standkonzert der Mudauer Trachtenkapelle eröffnet wird – leider ohne Bieranstich aufgrund der Abstandsregelungen.

Danach wird gegen 12 Uhr beim „Ernschtle“ eine Kürbisprämierung zugunsten der krebskranken Zoe Stache stattfinden. Es wird sicher ein etwas ungewöhnliches Bild geben, denn auf der ganzen Händler- und Marktzone wird Maskenpflicht gelten. Mit Ausnahme des ausgewiesenen Ess-Platzes unterhalb des Alten Rathauses, wo sich auch die Mehrzahl der Essens- und Getränkestände befindet. Dort werden Kontaktdaten für eine eventuelle Nachverfolgung aufgenommen per Formular, Luca- oder Corona-App.

Ansonsten werden die Marktleiter für viel Abstand zwischen den Händler- und Info-Ständen sorgen. Zusätzlich zu dem zentralen „Essplatz“ sind das Café im Schützenheim sowie die „Sängerlaube“ geöffnet. Alles in allem bezeichnet Marco Scheiwein auf der Homepage des BDS Mudau diesen Markt als „Ein bisschen familiärer, ein bisschen charmanter und einfach ein bisschen anders als gewohnt“. Die Bevölkerung ist willkommen, das vielfältige und interessante Angebot auf dem Laurentiusmarkt für ein paar vergnügliche Stunden anzunehmen. L.M.