Lions Club Madonnenland übergab 1500-Euro-Spende

Donebach. Die Sitzgruppe beim Donebacher Spielplatz wurde viel genutzt. Da sie marode geworden war, hat der Bauhof sie entsorgt. Dass sie schmerzlich vermisst wurde, blieb lange im Verborgenen, bis Franz Brenneis als Vorstandsmitglied des Heimat- und Verkehrsvereins Mudau in einer Sitzung eine Bemerkung fallen ließ, die auf fruchtbaren Boden fiel. Schließlich ist ein solcher Treffpunkt ein Stück Heimat – und damit dem Aufgabenbereich des HVV zuzuordnen. So sah das nicht nur der Vorsitzende Hans Slama. Man machte sich auf Sponsorensuche. Beim Lions Club Madonnenland wurde man unter anderem fündig. Die neue Sitzgruppe aus widerstandsfähigem Holz ist bereits aufgestellt, nur noch nicht offiziell übergeben. Aber der Vorstand des Lions Club Madonnenland mit Präsident Bernhard Bischof, Vizepräsident Matthias Griebel, Kassier Günter Eiermann, Mudau Pate Andreas Bopp und Elke Hädicke ließ es sich nicht nehmen, die Scheckübergabe in Höhe von 1500 Euro direkt vor Ort vorzunehmen. Mit einem dicken Dankeschön nahm Hans Slama die großzügige Spende im Beisein seiner Vorstandskollegen Franz Brenneis, Alois Friedel, Klemens Scheuermann, Horst Schork und Willi Müller entgegen. Bild: Liane Merkle

