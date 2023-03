Liebeslust und Wasserschaden

Donebach. Nach mehrjähriger Corona-Zwangspause war am Wochenende das Donebacher Knopfeck-Theater in neuer Kulisse, aber unter bewährter Leitung von Hubert Sämann zurück. Und wie!

Das gesamte Ensemble strotzte nur so vor Spielfreude und insbesondere die akkurat gescheitelten Alexander Walz und Sebastian Schnetz avancierten mit Oberlippenbärtchen und Pullundern dank ihrer sensationell gut gespielten „Wandlung“ – im echten Leben kennt sie das Donebacher Publikum durchaus mit anderen Schwerpunkten – zu neuen Publikumslieblingen. Leichte Kost ganz wunderbar präsentiert; gerne mehr davon!

Ordnung ist das ganze Leben

Ordnung ist nicht nur das halbe, sondern das ganze Leben. Nach diesem Motto lebt Siegfried Klein (Alexander Walz) ein überaus pedantischer und extrem schüchterner Junggeselle, der nur an zwei Dingen interessiert ist: Dem Aufstieg zum Oberbuchhalter bei der Firma Wölfle & Co. – und an seiner Ruhe.

Die ist akut in Gefahr durch den Einzug von Kathrin Niedlich (Carolin Breunig), die Siggis patente Schwester Uschi (Antonia Schölch) wegen eines Wasserschadens bei ihm einquartiert.

Ihr erster Auftritt im knappen Bademäntelchen jedenfalls verursacht Schnappatmung bei Sssssiegfried und seinem ganz ähnlich strukturierten Freund Kkkkkkarl (Sebastian Schnetz), beide stottern fürchterlich, wenn weibliche Wesen in der Nähe sind.

Das Chaos bricht vollends über die beiden herein, als die zupackende Wohnungsbesitzerin Maria Schmitzke (Heike Friedel) Renovierungsarbeiten anordnet und gleich zwei Handwerkertrupps in der bis dato penibel aufgeräumten Wohnung ihr Unwesen treiben: Die beiden arbeitsscheuen Machos Winfried Schief (Manuel Walz) und Peter Krumm (Hubert Sämann) von der Elektrikerfirma Mega & Volt sowie Susi Schraube (Regina Repp) und Mechthild Schreck (Annette Walz) von der Installationsfirma Rohr & Frei.

Mehr an Männern interessiert

Vor allem Susi ist weit mehr an Männern als an Wasserleitungen interessiert und gräbt alles an, was nicht bei drei auf den Bäumen ist…

Wenn dann noch der völlig talentfrei reimende Postbote (Siegfried Walz) immer wieder wichtige Einschreiben mit unwichtigen Sprüchen präsentiert, liegt Siegfrieds Nervenkostüm derart blank, dass er vom üblichen Kamillentee zum ersten Mal in seinem Leben auf ein kleines Schnäpschen umsteigt. Oder zwei oder drei.

Der Alkohol zeigt krasse Wirkung und bald wiegt sich der volltrunkene Siegfried völlig entrückt auf dem Wohnzimmertisch, stotterfrei poetische Verse brabbelnd. Oder er jagt in weißem Feinripp der feschen Susi hinterher. Uschi greift ein, kann aber nicht verhindern, dass ihr Bruder sich über den den Napf der Katze hermacht oder die Straßenlaterne aufschließen will („da oben brennt Licht, da ist jemand daheim!“).

Völlig verkatert

Völlig verkatert kann er sein Tun nicht fassen, bis ein durch die unfähigen Elektriker verursachter Kurzschluss für völlige Dunkelheit sorgt, in der sich – o Wunder – das Chaos sortiert.

Happy End

Kathrin positioniert sich beim gar nicht mehr so steifen Siegfried („mein Nachthemd passt zu Deiner Schlafzimmertapete“), Uschi greift sich den süßen Karl und der Postbote bringt die Nachricht vom lange erhofften Karrieresprung für Siegfried. sis