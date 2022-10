Letztes Saisonturnier der „Men’s Day“-Aktiven

Mudau. Zum Saisonabschluss der „Men’s Day“-Golfer bewahrten die Teilnehmer die Tradition und feierten den Gewinner des jährlich ausgespielten Wanderpokals direkt nach einem letzten Neun-Loch-Turnier. In diesem Jahre trafen sich die rund 30 Golfer vom Golfclub Mudau im Restaurant „Genuss am Golfpark“ nicht nur zum Feiern, sondern auch, um gemeinsam auf die Saison zurückzublicken.

Höhepunkt der Feier und des Jahres war die Preisverleihung an den erfolgreichsten Golfspieler des „Men’s Day“ in der Saison 2022 in der sogenannten Nettowertung. Sieger Paul Scheuermann erhielt den Wanderpokal aus den Händen des Vorjahressiegers Walter Scheuermann. Der „Men’s Day“ ist eine feste Institution im Golf Club. Mittwoch ist der Tag des Golfens, an dem sich nach Möglichkeit alle treffen. Dieses gemeinschaftliche Interesse verantworten in erster Linie die Kapitäne Hans Egenberger und Otto Fähndrich. Auch in schwierigen Phasen während der Saison ermöglichten die beiden in Zusammenarbeit mit der Clubleitung und der Geschäftsstelle Wege für einen wöchentlichen Spielbetrieb, für insgesamt acht Turniere, ein Grillfest sowie die Abschlussfeier. Ein besonderes Erlebnis war die viertägige Golfreise nach Straubing. Im Wettbewerb mit anderen Golfclubs, der „Men’s Day“-Trophy, wurde nur der dritte Platz errungen. Erinnert wurde an den verstorbenen Fritz Schadler, der sich stets für den „Men’s Day“ einsetzte.

Saisonsieger Paul Scheuermann (Zweiter von rechts) bekam den Wanderpokal vom Vorjahressieger Walter Scheuermann (Zweiter von links) im Beisein der Kapitäne Hans Egenberger (links) und Otto Fähndrich überreicht. © Liane Merkle

Wolfgang Mett führte die Teilnehmer der Abschlussfeier mit einer Präsentation noch einmal durch die Saison. Der Platzumbau wird 2025 abgeschlossen sein, und der Golfplatz wird dann mit seinen neuen, teils schwierigeren und leichteren Bahnen neu bewertet sein. L.M.