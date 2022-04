Mudau. Nach langer Krankheit ist Gerhard Kistner Anfang April im Alter von 82 Jahren gestorben. Traurig mussten seine Ehefrau Ilse, mit der er fast 61 Jahre verheiratet war, sowie seine beiden Söhne mit ihren Familien, darunter fünf Enkel und zwei Urenkel, sowie unzählige traurige Wegbegleiter und ehemalige Schüler Abschied nehmen.

Als Lehrer aus Leidenschaft hatte Gerhard Kistner ab 1962 Generationen von jungen Mudauer Menschen maßgeblich in ihrer Entwicklung beeinflusst und sie eine ganze Zeit auf ihrem Lebensweg begleitet. Als Konrektor der Grund-, Haupt- und Werkrealschule hatte er über 20 Jahre lang – bis 2003 – zusätzlich Verantwortung übernommen.

Darüber hinaus hat er sich auch um zahlreiche Vereine aktiv verdient gemacht – so mit unvergleichlichem Humor in der Karnevalsgesellschaft Mudemer Wassersucher, als langjähriger Vorsitzender und späterer Ehrenvorsitzender des Gesangvereins „Frohsinn 1842 Mudau“ und des katholischen Kirchenchors, im Heimat- und Verkehrsverein und im TSV Mudau.

Verantwortung übernommen

Verantwortung zu übernehmen, war Teil seines Charakters. Das zeigte sich auch in seinen kommunalpolitischen Ehrenämtern, beispielsweise als Gemeinderat, und in den vielen Auszeichnungen und Urkunden der Vereine für langjährige Mitgliedschaften, der Verdienstmedaille der Gemeinde Mudau für sein außergewöhnliches Engagement im Vereinsleben sowie im kommunalen, kirchlichen und kulturellen Bereich und ganz besonders in der Verleihung der Landesehrennadel im Jahr 1985. L.M.