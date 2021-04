Eine Protestkundgebung gegen die Coronapolitik gab es am Donnerstag in Mudau. Rund 120 Personen – so die Angaben der Polizei – hatten sich auf dem Parkplatz in der Amorbacher Straße versammelt. Die Versammlung stand unter dem Motto „Menschen stehen auf, Demokratie – Freiheit – Corona“. Veranstalter war Michael Reichert.

In mehreren Wortbeiträgen kritisierten Redner die Corona-Politik

...