Läufer gehen auf die Strecke

Mudau. Der Odenwälder Herbstlauf stellt auch bei seiner nun bereits 18. Auflage eine äußerst attraktive Veranstaltung dar. Aufgrund der bereits vorliegenden Anmeldungen erwartet der Förderverein des TSV Mudau auch in diesem Jahr wieder eine Teilnehmerzahl von rund 1.000 Läuferinnen und Läufern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Verein weist darauf hin, dass Online-Anmeldungen nur noch bis Freitag, 30. September, um 23.59 Uhr unter www.odenwaelderherbstlauf.de möglich sind. In diesem Jahr gibt es allerdings wieder die Möglichkeit, sich am Lauftag, also am Montag, 3. Oktober, zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr als Nachmeldung in die Laufkladde einzutragen, die im Odenwaldstadion aufliegt.

Weiter bittet der Verein die Mudauer Bürger wie gewohnt professionell mit den zu erwartenden Behinderungen während der einzelnen Läufe umzugehen und die betroffenen Straßen freizuhalten. Gemäß der straßenverkehrsrechtlichen Anordnung des Landratsamtes ist der Ortskern von Mudau für die gesamte Dauer der Veranstaltung von 7 bis 13 Uhr gesperrt. Die örtli-che Umleitung ist ausgeschildert.

Mehr zum Thema Leichtathletik Lauf-Veranstalter nach Corona noch nicht aus der Krise Mehr erfahren Messelauf in Königshofen Spaß und Anerkennung im Vordergrund Mehr erfahren

Die Startzeiten: 9.25 Uhr Halbmarathon; 9.27 Uhr Bambinilauf (nur im Odenwaldstadion); 9.40 Uhr zehn-Kilometer-Walking; 9.50 Uhr fünf-Kilometer-Lauf; 9.55 Uhr zehn-Kilometer-Lauf.