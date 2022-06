Kurt Müller nach 38 Jahren aus dem Vorstand verabschiedet

Mudau. Zur Jahreshauptversammlung hatte die Jagdgenossenschaft Mudau, Teiljagdbezirk Mudau, ins Gasthaus „Goldene Olive“ eingeladen. Dabei standen die Verabschiedung von Kurt Müller aus dem Vorstand und Neuwahlen im Mittelpunkt. Vorsitzender Bernhard Dambach berichtete von einem „sehr ruhigen“ Jagdjahr mit vernachlässigbaren Wildschäden und drei Spenden in Höhe von insgesamt 500 Euro an Schule, Kindergarten und Kleinkindbetreuung Mudau.

Bernhard Dambach berichtete in Doppelfunktion des Kassenwarts über einen zufriedenstellenden Kassenstand. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Vor den Neuwahlen dankte Kurt Müller allen Wegbegleitern, da er nach 38 Jahren im Vorstand aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stand. Das war das Stichwort für Bernhard Dambach, der dem scheidenden Vorstandsmitglied mit einem Präsentkorb unter dem Beifall der Jagdgenossen für seine immer zuverlässige Unterstützung und das gute Miteinander dankte. Die Neuwahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Bernhard Dambach, Stellvertreter Stefan Scholl, Schriftführer Manfred Kolb, Kassier Bernhard Dambach, Beisitzer Kurt Habedank und Pascal Oeden, Kassenprüfer Paul Schermann und Gerhard Sammet.

In seinem Ausblick erinnerte Dambach daran, dass im März 2023 die Jagd wieder zur Verpachtung steht. Nach einiger Diskussion kam man überein, dass die Jagd in den entsprechenden Medien ausgeschrieben werden soll. Er empfahl jedoch, auf jeden Fall, vor der Neuverpachtung das 20 Jahre alte Jagdkataster durch ein neues zu ersetzen – auch wenn man dafür Geld in die Hand nehmen müsse.

Außerdem sollte in die neuen Jagdverpachtungen die Wildschadenverhütung im Wald mit aufgenommen werden, was auch Bürgermeister Dr. Rippberger in seinem Grußwort, das den wichtigen Stellenwert der Jagdgenossenschaft hervorhob, begrüßte. L.M.