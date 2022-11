Kriminalkomödie wird in Mudau aufgeführt

Mudau. Die Badische Landesbühne Bruchsal zeigt in Mudau am Sonntag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr in der Odenwaldhalle die Kriminalkomödie „Fisch zu viert“ von Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer. Seit Jahren arbeitet Diener Rudolf im Haushalt von drei wohlhabenden Schwestern.

Diener Rudolf möchte vorsorgen

Stets kümmert er sich um all ihre Wünsche. Mit jeder von ihnen hat er bereits zärtliche Stunden verbracht, natürlich ohne das Wissen der jeweils anderen. Nun aber hat Rudolf genug. Statt seinen Lebensabend als buckelnder Diener zu verbringen, will er eine Weltreise machen. Doch dafür braucht er Geld. Wie gut, dass jede der Schwestern ihm einst in intimer Zweisamkeit zugesagt hat, ihn mit einer größeren Summe in ihrem Testament zu bedenken. Nacheinander bittet er die Frauen, ihn auszubezahlen. Keine will sich jedoch an solch eine Vereinbarung erinnern.

Diener Rudolf stellt sich in „Fisch zu viert“ gegen drei Schwestern. © Sonja Ramm

Als Rudolf damit droht, delikate Geheimnisse aufzudecken, sind sich die Schwestern einig: Der Diener muss um die Ecke gebracht werden. Aber wie?