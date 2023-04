Kreativität besonders gefragt

Mudau. Obwohl der Förderverein des Karnevalsgesellschaft Mudemer Wassersucher überaus engagiert unter Vorsitz von Ralf Lorenz agiert und sich alle sechs Wochen zu Planungs- und Besprechungssitzungen trifft, hält er sich im Aufzählen seiner vielen Aktionen im Rahmen der Jahreshauptversammlung doch sehr bescheiden zurück. Lorenz stellte die neue Orga-Struktur vor und die Ziele des Fördervereins. Auch gab er Einblicke in die Arbeit und die Veranstaltungen, erwähnte aber auch, dass die meisten Aktionen in Kooperation mit dem Hauptverein stattgefunden hätten. Gerade in den beiden letzten Jahren sei jedoch die Kreativität des Fördervereins besonders gefragt gewesen. So hatte der neu gewählte Vorstand alle alten Schautanzkostüme gesichtet und sortiert, die brauchbaren Kostüme auf dem Laurentiusmarkt gegen eine Spende abgegeben und einen Teil des Erlöses dem Kindergarten gespendet.

Die Geselligkeit wurde durch eine Winterwanderung mit Quiz und Abschluss im Waldcafé gepflegt, auch die ursprüngliche Tradition des „Spreiselesvokaafe“ konnte wieder stattfinden, ebenso wie die Après-Zug-Party am Rosenmontag. Als besonderes Highlight nannte Schriftführerin Alexandra Meixner lediglich das erste „Spitzduttedoube“, das allen Mitwirkenden unglaublich viel Spaß gemacht habe.

Der positive Bericht der Schatzmeister Gregor Schäfer und Rolf Link fand die Zustimmung von Carlo Götz und Ralf Späth sowie die einstimmige Entlastung des Vorstands seitens der Mitglieder. L.M.