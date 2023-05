Kraft und Ausdauer bei Wettbewerb gezeigt

Mudau. Die Sportabzeichen für 2022 wurden an die Absolventen in Mudau im Sportheim des TSV übergeben. Die Prüfer Paul Scheuermann vom TSV Mudau sowie Christine Söhner und Miriam Schäfer von der TSG Reisenbach/Mudau sagten, an 14 Terminen (meist Mittwochabends) konnte man sich in verschiedenen Disziplinen der Kategorien Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination testen und bei erreichen aller notwendigen Anforderungen die Prüfung ablegen.

2022 sei dies 18 Personen gelungen, zwei davon waren Kinder und Jugendliche. Erfolgreich abgelegt haben: Janne (5), Svea (1), Manuela Galm (10), Stefan Galm (9), Christa Gimbert (32), Walter Gimbert (37), Theo Grimm (18), Veronika Herkert (18), Alois Landeck (18), Jutta Mechler (19), Marianne Mechler (18), Rolf Mechler (15), Klara Müller (17), Andrea Püchner (14), Miriam Schäfer (21), Paul Scheuermann (30), Christine Söhner (23), Timo Söhner (6) (in Klammer die Anzahl der Wiederholungen), drei Abzeichen wurden in Silber der Rest in Gold abgelegt.

Zwischen den Jahrgängen 1982 und 2011 war kein einziger Absolvent dabei, dies will man in der kommenden Saison angehen, so sei beispielsweise eine Kooperation mit der Schule Mudau geplant, vielleicht kommt auch so das ein oder andere Elternteil auf den Geschmack und es können für das Jahr 2023 auch wieder Familiensportabzeichen verliehen werden. Das Sportabzeichenjahr beginnt 2023 am 24. Mai um 19 Uhr auf dem Gummiplatz der Schule in Mudau und wird voraussichtlich ab diesem Termin im 14-tägigen Rhythmus stattfinden.