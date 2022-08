Kinder waren im Forscherzelt aktiv

Mudau. Ins Forscherzelt der Bären-Apotheke hatten Susanne Vogel und Elke Geier wissensdurstige Ferienkids eingeladen. Sie zeigten ihnen, wo die Salben gerührt und wo geforscht wird. Dieser spannende Nachmittag begann am Mikroskop, wo alle den Flügel einer Fliege im Detail bestaunen konnten. Viel Spaß hatten alle bei der Herstellung von grünen, gelben oder blauen Salben und den jeweils passenden Düften. Also war die Frage, zu welcher Farbe passen Zitrone, Eukalyptus, Ringelblume oder Pfefferminze. Und dann wurde es so spannend, denn jeder füllte mit einem Trichter Backpulver in ein Reagenzglas. Und die kleinen Forscher kreierten so Vulkanausbrüche und Farbenspiele. Die Zeit mit dem Team der Bären-Apotheke, das genauso viel Spaß hatte wie die Kinder, verging im Nu. Bild: Liane Merkle

