Kinder-Minigolf-Turnier in Mudau: Handicaps überraschten die Banker

Mudau. Ein spannendes Minigolf-Turnier hatte die Mudauer Filiale der Sparkasse Neckartal-Odenwald mit Filialleiter Rolf Mechler und seinem Team Siglinde Bruckert, Carmen und Amelie Weiß im Rahmen des Mudauer Sommerferienprogramms organisiert.

26 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren traten bunt gemischt den Parcours auf der Freizeitanlage „Weller“ an.

Drei Sparten

Und ihre Handicaps konnten sich echt sehen lassen und erstaunten auch die Banker nicht schlecht, die an diesem Nachmittag mindestens so viel Spaß hatten wie die Kids. Der ganze Wettkampf bestand aus drei Sparten, war also eigentlich ein Dreikampf, beginnend mit „ganz normalem“, aber auch anspruchsvollen Minigolf, danach wartete eine Runde Wikinger-Schach und schließlich mussten die Kids ganz schön fit sein beim Leitergolf.

Doch dafür winkten nicht nur Urkunden und Medaillen, sondern für alle abschließend eine erfrischende Runde mit Eis und Limo. L.M.

