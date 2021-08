Kids besuchten Holzwerkstatt

Mudau/Amorbach. Unter der Leitung von Ute Freiburg sowie mit Unterstützung der Joachim & Susanne Schulz Stiftung wurde die Ferienaktion mit Kindern aus Mudau in Amorbach um einen besonderen Freizeitaspekt erweitert. Als „MINT-Ferienspiele“ angekündigt, ergaben sich daraus als Inhalte für die Teilnehmer die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Es wurde gehämmert und mit Farbe, Federn oder Wackelaugen verziert, was das Zeug hielt. So entstanden Nagelbilder, aber auch Hunde oder Giraffen, die natürlich mit nach Hause genommen werden durften. Bild: Liane Merkle

