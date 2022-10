Keine Nachfolgelösung gefunden

Mudau. Das Leitungsteam der Frauengemeinschaft Mudau hatte Ende September zur außerordentlichen Mitgliederversammlung in den Golfclub eingeladen.

Nach der Begrüßung durch Maria Pittner sowie dem Kassenbericht von Martina Leier, bestätigt durch die Kassenprüferin Angelika Blatz, gab Beate Schäfer einen Rückblick über die vergangenen Jahre und Aktivitäten.

Laut alten Überlieferungen ist die Frauengemeinschaft Mudau mit Langenelz im Jahre 1915 gegründet worden. Das Ziel dieser Gemeinschaft war, dass Frauen mit kirchlichem Hintergrund ihre freie Zeit miteinander gestalten. Für die Frauen damals „war es ein Herauskommen aus dem Alltag“. Das Bild der Frau hat sich aber in den letzten Jahren erheblich verändert, jedoch wird nach wie vor das gesellige Beisammensein und der Austausch gesucht und zum Beispiel in anderen Vereinen verwirklicht. Nach Zusammenschluss der Frauengemeinschaft mit Donebach und Steinbach zählt sie heute 120 Mitglieder.

Das derzeitige Team hat die Tradition der Vorgängerinnen 18 Jahre fortgeführt, indem kirchliche wie auch weltliche Veranstaltungen begleitet und organisiert wurden. Ärztliche Vorträge sowie andere Vorträge rundeten das jährliche Programm ab. Neben den Dekanatstagen wurden die Primizfeiern, Priesterjubiläen in unserer Pfarrei organisiert und mit einem Kuchenbuffet „versüßt“. Der kurze Bericht über die Aktivitäten rief so manche schöne Erinnerung bei den Anwesenden hervor. Regina Köhler, Referentin für Frauenpastoral im Odenwald-Tauber-Kreis, berichtete über die Arbeit des KFD-Bundesverbandes – und warb um Mitglieder. Die Mitglieder der Frauengemeinschaft Mudau und das Vorstandsteam haben sich jedoch einstimmig gegen den Eintritt in den Bundesverband ausgesprochen. Maria Pittner vom Team berichtet, dass sich trotz intensiver Suche keine Nachfolgelösung finden lasse – und ging somit zum nächsten Tagesordnungspunkt – der Auflösung der Frauengemeinschaft zum 31. Dezember – über.

Bürgermeister Dr. Rippberger bedankte sich bei dem Team für die jahrelange Arbeit und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass es immer wieder Veranstaltungen geben werde, an denen sich Frauen aus der Gemeinde beteiligen können. Nach dem Totengedenken bedankte sich das Team bei allen Teilnehmerinnen für die jahrelange Treue zum Verein.