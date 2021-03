Mudau. „Überraschung!“, dachte sich so mancher, der am „Schmutzige Dunnerschdi“ am Mudauer Rathaus vorbeikam: Wie alle närrischen Veranstaltungen waren auch die traditionelle Ausrufung der Fastnacht mit Vorstellung aller Mudemer Fastnachtssymbole sowie der Übergabe des Pachtzins an den Bürgermeister und die Ortsrunde der Gruppe der „Aalde Weiber“ der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Dennoch wehte pünktlich zur heißen Phase der Fastnacht die Fahne der Karnevalsgesellschaft Mudemer Wassersucher vor dem Rathaus und verkündete fröhlich „Hier regiert die KaGeMuWa“.

Verantwortlich dafür zeichneten die Präsidenten Florian Stuhl, Daniel Schäfer und Angelo Walter, die am Abend „die Regentschaft“ während der fünften Jahreszeit übernommen hatten, was noch in den sozialen Netzwerken verfolgt werden kann. Das Original-Rezept vom „Schmuutzessen“ war im Amtsblatt veröffentlicht worden, die „Faschenaachtsbobbe“ im Schaufenster des ehemaligen Kaufhauses Schäfer steht ebenfalls noch für das Selfie-Gewinnspiel zur Verfügung, und auch für den „Spreiselessonndach“ hat man eine annehmbare Alternative gefunden, wenn sie auch an das Original kaum herankommt.

Zusammen mit den Vorständen Helmut Korger jr. und Ralf Lorenz setzen sich die Präsidenten Angelo Walter, Daniel Schäfer und Florian Stuhl in diesem Jahr für „Faschenaacht deheem“ ein und freuen sich mit einem dreifach geschmetterten „Mudi, Hajo!“ auf die Kampagne 2021/22, mit dem Gedanken daran, wie schnell es geschehen kann, dass nichts geschehen beziehungsweise stattfinden kann. L.M.

