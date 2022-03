Kaffee- und Vespernachmittage nicht möglich

Mudau. Auch für den VDK-Ortsverband Mudau war das Vereinsjahr 2021 schwierig, denn eine seiner Hauptaufgaben ist die Förderung der Kommunikation mittels Kaffee- oder Vespernachmittagen oder Ausflügen. Das alles war in den beiden letzten Jahren bis auf die Jahreshauptversammlung 2021 sowie einen Vespernachmittag im Café Waldfrieden zwangsläufig gestrichen, wie den Ausführungen von Schriftführerin Waldtraud Gaibler zu entnehmen war.

Vorsitzender Franz Brenneis ging in seinem Rückblick ebenfalls auf die geplanten und dann abgesagten Veranstaltungen ein, wobei nicht zu überhören war, dass er selbst nicht nur über 28 Neuzugänge im Verein verzeichnen konnte, sondern auch jede Woche etliche Mitglieder bei Anträgen und in rechtlich notwendigen Schritten zu betreuen hatte.

Am 1. Januar 2021 war man stolz auf 282 Mitglieder im Ortsverband Mudau. Doch neun Sterbefälle und ein Austritt waren zu beklagen, dafür verzeichnete Franz Brenneis aber auch 28 Neuzugänge und damit zum 31. Dezember die stolze Zahl von 300 Mitgliedern. Stolz sei er auch, dass das Zusammenwirken innerhalb seiner Vorstandschaft und in Kooperation mit den Schloßauern bedeutend besser funktioniere als das im Großen offensichtlich sei. Für den 7. April kündigte er ein Referat zur Vorsorgevollmacht an und irgendwie wolle man es auch schaffen, in diesem Jahr eine würdige Feier zum 75-Jahr-Jubiläum des VDK-Ortsverbands Mudau auf die Beine zu stellen. Außerdem sei neben einigen Kaffee- und Vespernachmittagen auch das bereits im vergangenen Jahr geplante Grillfest zusammen mit dem VDK Schloßau im Fokus, wenn irgend möglich. Dass die Finanzen dafür „in Wartestellung“ sind, zeigte der positive Kassenbericht von Schatzmeisterin Elke Habedank, der die Kassenprüfer Fridolin Schwab und Paul Drabinski eine vorbildliche Kassenführung bescheinigten, was logischerweise die einstimmige Entlastung von Kasse und Vorstandschaft seitens der Mitglieder zur Folge hatte.

In den Grußworten der Ehrengäste wurde vor allem Dank und Anerkennung für das gedeihliche Miteinander und die segensreiche Arbeit des VDK Mudau hervorgehoben.

Mit Ehrennadeln, Urkunden und Einkaufsgutscheinen wurden langjährige und treue Mitglieder ausgezeichnet. Für 25 Jahre treue Verbundenheit galt ein Dankeschön Helga Mechler und für zehn Jahre Treue wurden Wolfgang Banschbach, Gertraud Bierl, Martha Bierl, Peter Bierl, Rudolf-Anton Bierl, Franz Brenneis, Petra Brenneis, Manfred Damm, Michael Ehrmann, Silvia Fromme, Erwin Haas, Irmgard Hemberger, Karl-Heinz Hemberger, Kurt Henrich, Marianne Müller, Helmut Sarosi, Michael Sauer, Hubert Scheuermann, Erich Schnetz und Fabian Thier ausgezeichnet. L.M.