Jubiläumsfeier auf echter Partymeile

Schloßau. „750 Jahre Schloßau – Wir feiern! Feiert mit!“ Die Einladung an den Ortseingängen war nicht zu übersehen, und da überregional bekannt ist – der Landrat bestätigte dies aus eigener Erfahrung –, dass Schloßau weiß wie man feiert, wurde dieses 750-Jahr-Jubiläum, auch mit einem Jahr Verspätung, und im „kleinen“ Rahmen in und um das Schloßauer Schulgebäude eine echte Party-Meile für alle Generationen.

„Night of 750“

Hatte man zusammen mit den Schloßauer Musikanten das Festwochenende bereits am Samstag im Rahmen einer unterhaltsamen „Night of 750“ eröffnet, so war doch der Festsonntag der Höhepunkt für alle Altersklassen und Ansprüche.

Bereits der ökumenische Festgottesdienst unter dem Motto „Friede sei in deinen Mauern“ mit Wortgottesdienstleiterin Katrin Fleischmann und Prädikantin Gabriele Stiebig war wegweisend und besonders. Aktuelle Ereignisse aufzeigend, machte er deutlich, wie wertvoll Frieden für ein Dorf ist und auch dass der Segen als aktive Friedensarbeit zu sehen ist.

Friedenstauben aus Papier

Auf Papier-Friedenstauben konnten die Gottesdienstbesucher ihre Friedenswünsche für Schloßau notieren, und die Ministranten hängten diese dann an einen eigens aufgestellten Baum. Musikalisch bereichert wurde der Gottesdienst durch den Musikverein Schloßau unter Stabführung von Herbert Münkel und den Jazzchor unter Dirigent Werner Scheuermann.

Im anschließenden Festakt, den Ortsvorsteherin Tanja Schneider mit Bravur eröffnete, begeisterten musikalisch zunächst die Kinder der Grundschule Schloßau unter Rektor Markus Wellm mit enormem Drive und jeder Menge Spaß, auch bei ihren textlich angepassten Liedvorträgen.

Rein instrumental gaben die Schloßauer Musikanten einen Ohrenschmaus zu Gehör, vor allem mit der Weltpremiere des „Schloßauer Marschs“, den Herbert Münkel eigens von dem bekannten Komponisten Franz Watz hatte komponieren lassen, und der hervorragend zu dem original Odenwälder Bauernpaar, alias Thomas Müller und Marianne Mechler, passte, das sich in nicht Original-Trachten, die einen gewissen Wohlstand in der damaligen Zeit demonstrierten, seinen Weg durch das Publikum bahnte, damit der Herr mit dem Dreispitz auf dem Kopf berichten konnte: „Von Slozzahe über Slossach nach Schloßau – eine Reise durch 750 Jahre Geschichte“.

Diese Zeit bezieht sich allerdings nicht auf das Bestehen von Menschen an diesem Ort, sondern ausschließlich auf die urkundliche Ersterwähnung, als Ullrich von Dürn sieben Dörfer der oberen Cent Mudau zusammen mit seiner Burg Wildenberg für 900 Mark Kölner Münze an den Erzbischof von Mainz, Werner von Eppstein, verkaufte.

Das bitterarme Schloßau hat sich mit vielen Höhen und großen Tiefen und noch mehr Namenswechseln erst seit dem 20. Jahrhundert zu einem liebens- und lebenswerten Dorf, im Dialekt Schlossi genannt, entwickelt und glänzt heute durch unglaublichen Zusammenhalt und Ideenreichtum.

Die Zukunft fest im Blick

Ein Punkt, den auch Landrat Dr. Achim Brötel in seinem Grußwort unterstrich. Mit einem dicken Lob an Thomas Müller für die hervorragende Festrede, betonte er, „Schloßau ist aber sehr viel mehr als das, was uns historisch überliefert wird“. Schloßau hat die Zukunft fest im Blick, wie die überaus aktive Dorfgemeinschaft durch bürgerschaftliches Engagement immer wieder beweist durch alle seine Vereine, jedoch am Beispiel Jugendkeller, schon Abonnementsieger beim Wettbewerb zum Jugendhaus des Jahres ist, oder dem FC Blau-Weiß, der in der Landesliga Odenwald spielt.

Schirmherr Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger war ebenfalls der Meinung, dass es für Schloßau und seine Zukunft besonders wertvoll ist, dass hier die Geschichte des Ortes und das Wir-Gefühl so hochgehalten werden. Er habe um die Zukunft dieses Teilorts keine Bange, denn „Schloßau lebt und gedeiht!“ Mit dem Badnerlied endete der offizielle Festakt, die „Party“ jedoch ging noch lange weiter mit einem vielfältigen Programm für alle Altersgruppen.

Selbstverständlich war die Verpflegung mit Grillspezialitäten, einem Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen rund um den Schulhof gesichert, zeitweise mit kulturellem Programm. Dabei waren die Kindergartenkinder mit ihren musikalischen Geburtstagswünschen der absolute Hit. Sie wünschten sich für ihr „liebes Schloßau“ unter anderem, dass man noch lange bei der Irma Eis und Brötchen einkaufen kann, dass das Schwimmbad im Ort bleibt, ebenso wie der Kindergarten und die Schule. Das waren schon sehr konkrete und durchdachte Wünsche auf der großen Glückwunschkarte.

Musik und EM-Finale

Die Schloßauer Musikanten spielten zur Unterhaltung auf, als Bänkelsänger begeisterten Katrin und Anton Fleischmann, es gab jede Menge Spiel und Spaß, darunter eine kurzweilige Familien-Dorfrallye für klein und groß.

Das Thema Waldarbeit unter fachkundiger Präsentation von Paul Haas stand ebenfalls besonders im Mittelpunkt, und auf der Künstlermeile am unteren Eingang der Schule bekamen Schloßauer Künstler eine Bühne.

Leckere Marmelade

Im Untergeschoß der Schule stellten Karin Scholl und ihr Team das „blaue Gold von Schloßau“ vor, das sich als leckere Blaubeermarmelade entpuppte und ergänzt wurde das Ganze mit einer Bilderausstellung zur Dorfentwicklung sowie Führungen in der nahe gelegenen Pfarrkirche.

Und am Abend war natürlich zum Finalspiel der Fußballdamen Public Viewing in der Schulturnhalle angesagt.