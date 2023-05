Jubel über Platzierung

Schloßau. Mit einem hervorragenden 4. Platz schnitt der junge Schloßauer Julian Münch beim Bundesjugendkönigsschießen in Walsrode (Heidekreis) ab. Der talentierte junge Mann lässt keine Übungseinheit ausfallen und nachdem er zunächst zum Jungschützenkönig im Verein proklamiert worden war, holte er sich den Titel auch im Kreis und setzte seine Erfolgsspur auch mit dem Titel des Landesjugendschützenkönigs fort.

Mit diesem Rang stellte er sich für den Badischen Sportschützenverband dem Wettkampf des schon traditionellen 22. Bundesjugendkönigsschießens mit 19 weiteren Landesjugendschützenkönigen und -königinnen im Rahmen des 63. Deutschen Schützentages in Walsrode. Dieser Wettkampf um den Bundesjugendschützenkönig wurde in einer offenen Klasseneinteilung von zwölf bis 20 Jahren geschossen. Abzugeben waren 20 Schuss mit dem Luftgewehr oder mit der Luftpistole – stehend freihändig, ohne Probeschießen. In die Wertung ging nur der beste 10er.

Die Proklamation des Bundesjugendschützenkönigs fand auf dem Bundeskönigsball ins Walsrode statt. Zur großen Freude von Julian Münch und seiner begleitenden Delegation zählte er zu den fünf besten Schützen, die auf die Bühne gerufen wurden. Groß war der Jubel, als bekannt wurde, dass er mit seinem besten Schuss, einer 10, Teiler 25,3, für den Badischen Sportschützenverband und sich den sehr guten 4. Platz hatte sichern können.

Das Präsidium des Badischen Sportschützenverbandes gratulierte ihm zu seiner herausragenden Schießleistung. Für Julian war es eine große Ehre, seinen Verband, den Schützenkreis Buchen und seinen Heimatverein würdig vertreten zu haben. Sein nächster großer Wettkampf sind die Landesmeisterschaften Anfang Juli in Pforzheim, wo er sich wieder für die Deutsche Meisterschaft in der Schülerklasse zu qualifizieren. L.M.