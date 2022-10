Jahrgang 1962 tauschte Erinnerungen aus

Mudau. Die Klassen A und B des Mudauer Jahrgangs 1962 zählten ursprünglich 46 Schüler. 32 davon trafen sich dieser Tage im Restaurant „Genuss am Golfpark“, um mit ihrer ehemaligen Klassenlehrerin Roswitha Zenker in Erinnerungen zu schwelgen. Organisiert hatten dieses Klassentreffen Angelina Seitz, Uli Moser, Gabi Böhle und Simone Fischer. Man wollte den Fünf-Jahres-Rhythmus der Zusammenkünfte beibehalten, was trotz der Pandemie hervorragend und ganz offensichtlich auch mit großer Resonanz gelang. Man hatte bewusst auf ein umfangreiches kulturelles Programm verzichtet, damit man die ehemals hervorragende Klassenkameradschaft erneuern und pflegen konnte. Bild: Liane Merkle

