In Supersaison 30 336 Kilometer gefahren

Mudau. „Es war trotz Corona wieder eine super Fahrradsaison, ein Rekordjahr 2021 trotz Einschränkungen. 30 336 Kilometer – rund 3000 Kilometer mehr als 2020 – und 44 626 Höhenmeter sprechen für sich“, so Klaus Erich Schork zu Beginn seines Jahresberichts der Freizeitradsportgruppe des TSV 1843 Mudau.

„Mein Dank geht an alle Radfahrer, die sehr diszipliniert fahren, an alle, die Touren planen oder bei bestimmten Anlässen einfach mithelfen. Wir sind eine wundervolle gute Truppe und ich freue mich schon auf den Frühling 2022, wenn wir wieder kräftig in die Pedale treten können und wenn es wieder donnerstags oder Samstags heißt: Treffpunk am Sportheim und nach der Tour findet eine Besprechung im Gasthaus xy statt“, so Schork weiter. An den 52 angebotenen Touren hatten sich im Schnitt elf Personen beteiligt, wobei man bei einer Tour sogar 21 Radsportbegeisterte begrüßen konnte. Die längste Tagestour betrug 136 Kilometer mit 1224 Höhenmetern. Allerdings habe man nicht alle geplanten und auch vorbereiteten Unternehmungen durchführen konnte. Derzeit könne die Freizeitradsportgruppe des TSV Mudau auf 32 Mitglieder stolz sein.

Wie Klaus Schork weiter ausführte, würden die Touren am Jahresanfang vorgeschlagen und in eine Liste aufgenommen, und nach jeder absolvierten Tour fand eine Nachbesprechung statt. Treffpunkt für die Radsportbegeisterten ist jeden Donnerstag mit Abfahrt am Sportheim und die Tagestouren seien spontan an Samstagen angeboten worden. Die Touren, so Klaus Schork weiter, hätten mit den sogenannten Pedelecs in den bayerischen, hessischen und badischen Odenwald geführt, aber auch im Bauland sei man sportlich unterwegs gewesen. Zudem hatte man die näheren Städte und Gemeinden angefahren.

Dem Jahresbericht war weiter zu entnehmen, dass die Fahrradgruppe im Juli mit neun Personen in den Spessart zur Bambacher Mühle gefahren war, dort übernachtet hatte, um am nächsten Tag wieder zurück nach Mudau zu radeln – 256 Kilometer, 3390 Höhenmeter. Im August war die Fahrradgruppe mit zwölf Teilnehmern vier Tage am Kaiserstuhl und erkundete ihn auf 275 Radkilometern, wobei man auch einen Abstecher nach Colmar (Frankreich) machte. Besonders gefreut hatte man sich über eine Trikotspende der Firma Holzbau Fischer aus Mudau. Ergänzt wurde der Bericht von Klaus Erich Schork durch Zahlenerläuterungen von Karl-Heinz Schacht sowie einen zufriedenstellenden Kassenbericht von Kassenwart Wolfgang Weidner. Dankbar sei man, dass es keine größeren Unfälle und keine Verletzungen gegeben habe. Schork dankte an dieser Stelle allen, die sich für die Interessen der Freizeitradsportgruppe eingesetzt hatten, besonders aber den umsichtigen Organisatoren der jeweiligen Touren. Es gab auch verschiedene Veranstaltungen unter Einhaltung der Coronabestimmungen. Doch im Dezember musste die Hallengymnastik in Schloßau, die Klaus Mill und Paul Scheuermann organisieren, abgesagt werden.

Abschließend erwähnte Klaus Schork, dass man sich über jeden neuen Radsportbegeisterten freuen würde, egal welchen Alters. L.M.