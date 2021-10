In Mudau heimisch geworden

Mudau. Herbert und Gertrud Helmstätter haben die meiste Zeit ihres 65 Jahre dauernden Ehelebens in Elztal-Muckental verbracht, da war ihr Zuhause. Doch 2012 mussten sie ihr Zuhause – einen wunderschönen Aussiedlerhof mit Hirschgehege, Dobermannzucht oder Hühnern abrupt verlassen und über Donebach kamen sie nach Mudau, wo sie seit rund drei Jahren im altersgerecht renovierten Krone-Areal sehr zentral wohnen und sich hier wohlfühlen.

Ihr Fest der eisernen Hochzeit feiern die beiden mit einem großen Freundeskreis aus der alten und der neuen Heimat. Und sie haben sich vorgenommen, es sich so angenehm wie nur möglich zu machen.

Herbert Helmstätter wurde am 21. März 1932 in Muckental geboren, wo er mit zwei Geschwistern aufwuchs, die Schule besuchte und dann in der elterlichen Landwirtschaft mitarbeitete. Darüber hinaus arbeitete er als Mauerer bei der örtlichen Firma Mackmull und ab 1972 bis zur Rente bei der Bundeswehr als Kasernenwärter. Er liebte seine Landwirtschaft, hatte in seinem Gehege 70 Damm- und Rothirsche, züchtete 50 Jahre lang Dobermänner und erzielte viele Preise, außerdem war der Jubilar ein begeisterter Schütze. Beim Aufbau der Trienzer Schützen war er von Anfang an dabei.

Seine Frau Gertrud wurde am 12. Juli 1936 in Oberdielbach geboren wo sie zusammen mit fünf Geschwistern aufwuchs und nach der Schule in Gaststätten in der Küche ebenso wie im Service arbeitete. Ihre große Leidenschaft gehörte 30 Jahre lang dem Chorgesang. Kennengelernt haben sie sich schon sehr früh, weil Verwandtschaft von Gertrud in der Nachbarschaft der Helmstätters wohnte. Geheiratet haben die beiden am 13. Oktober 1956 in Oberdielbach. Die FN schließen ich den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zur eisernen Hochzeit gerne an. L.M.

