Im Ünglert ist alles gerichtet

Ünglert. Nach vielen Jahren Pause wird im Ünglert am kommenden Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, wieder ein Dorffest gefeiert. Wer weiß, wie liebevoll dafür alles hergerichtet wird – das einladende Kuhgespann mit den Bauersleuten ist dafür ein Beispiel – und wer außerdem sowohl den kleinen Weiler Ünglert als auch die ebenso kleine Dorfgemeinschaft kennt, der weiß, dass ein derartiger Kraftakt nicht oft geschultert werden kann.

Für dieses Jahr aber ist alles geplant und gerichtet. Die gesamte Dorfgemeinschaft freut sich auf Besuch aus nah und fern.

Eröffnet wird das Fest im liebevoll geschmückten Festzelt am Samstag um 18 Uhr. Zur Unterhaltung spielt das Preunschener Duo Ewald und Rudolf. Am Sonntag umrahmt der Jazzchor Schloßau den Festgottesdienst im Zelt um 10 Uhr und am Nachmittag gibt es speziell für Kinder Spiele und Kreativangebote. Um 19 Uhr spielen die Odenwälder Alphornbläser auf und danach lädt das Duo Banal aus „Heddebör“ zu Schlager- und Unterhaltungsmusik ein. Wie immer kommt dem leiblichen Wohl eine besonders große Rolle zu: Zum üblichen Angebot gesellen sich Spezialitäten wie frisch geräucherte Forellen, für die das Mühlendorf berühmt ist, sowie Schinken- und Hausmacherplatten und selbstgemachter Kochkäse mit frisch gebackenem Ünglerter Bauernbrot. Zum sonntäglichen Mittagstisch – zu dem die Trachtenkapelle Mudau aufspielt – wird Spießbraten serviert, außerdem gibt es Grünkernküchle und Wilde Kartoffeln. Kaffee und Kuchen sind obligatorisch.

Viel Arbeit hat die Dorfgemeinschaft in die Vorbereitung gesteckt; jetzt hofft man gemeinsam auf gutes Wetter und einen regen Zuspruch aus der Bevölkerung. sis