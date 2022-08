Holztiere und Nadelbilder angefertigt

Mudau/Amorbach. Im Rahmen des Mudauer Ferienprogramms hatte die Joachim & Susanne Schulz-Stiftung an zwei Tagen zur Holzwerkstatt ihres MINT-Projekts „expririus“ eingeladen, was neun Kinder der 1. und 2. Klasse und sieben Kinder der 3. und 4. Klasse nutzten. Und zwar beginnend dem kostenlosen Bustransfer, der die Rasselbande schon begeisterte.

In Amorbach wurden sie dann von Ute Freiburg und Vanessa Müller begrüßt und in den ersten Kennenlernrunden ausgefragt, welche Werkzeuge ihnen bereits bekannt sind.

Nachdem die Vorkenntnisse abgeklärt waren, stellte das Experius-Team die Werkzeuge vor, die normalerweise in einer Holzwerkstatt verwendet werden und was bei der Handhabung zu beachten ist. So zum Beispiel Hammer, Säge, Schraubzwinge, Schraubstock oder Bohrer, wieviel Abstand von der Arbeit notwendig ist, wie man das Werkzeug trägt und hält und wie wichtig es ist, jedes Werkzeug nach Gebrauch wieder an seinen Platz zu bringen.

Es gab so einige Vorbild-Exponate wie Giraffen oder Nadelbilder zum Nachmachen, das Sägen und das Hämmern wurde unter Anleitung geübt und wenn nötig, halfen die beiden Betreuerinnen gerne. Abschließend konnte jeder sein eigens erstelltes Werkstück nach Lust und Laune mit Farbe, Federn oder Wackelaugen verzieren und natürlich mit nach Hause nehmen. Aber vor dem Heimweg gab es noch eine ordentliche Stärkung und in einem Stimmungstest wurde von allen Kids diese Holzwerkerausbildung als überaus unterhaltsam und gelungen beurteilt. L.M.